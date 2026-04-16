Schiedsrichtergruppe trauert und neues Kreisliga-Trainerteam

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ilarion Chatzirgiotidis wurde wegen seiner Herzlichkeit, seiner offenen Art und seiner spürbaren Lebensfreude geschätzt. Er war einer jener Menschen, deren Gegenwart das Umfeld bereicherte – nicht laut, nicht aufdringlich, sondern auf eine Weise, die in Erinnerung bleibt. Auf und neben dem Platz genoss er großen Respekt und war überall ein gern gesehener Weggefährte. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die sich nicht allein sportlich beschreiben lässt. Die Schiedsrichtergruppe Heidenheim nimmt in Trauer Abschied und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Schiedsrichtergruppe Heidenheim trauert um Ilarion Chatzirgiotidis. Mit ihm verliert die Gemeinschaft einen Sportsmann, der weit über den Platz hinaus Spuren hinterlassen hat.

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Spvgg Oedheim

Die Spvgg Oedheim setzt in der Kreisliga B4 Franken auf Kontinuität an der Seitenlinie. Tobias Schäfer, Tim Herold für die erste Mannschaft und Thomas Schmierer für die zweite Mannschaft bleiben auch in der Saison 2026/2027 in Verantwortung. Damit schafft der Verein frühzeitig Klarheit und setzt auf vertraute Kräfte für den weiteren Weg.

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VfB Bodelshausen

Beim VfB Bodelshausen beginnt in der Kreisliga A3 Alb zur Saison 2026/2027 ein neues Kapitel. Der Verein hat sein künftiges Trainerteam vorgestellt und setzt dabei auf eine Lösung, die Erfahrung, frische Impulse und sportliche Perspektive verbinden soll. Bernd Geiser übernimmt als Cheftrainer, unterstützt wird er von Valerio Vitale als spielendem Co-Trainer.

Vor allem die Personalie Vitale verleiht dieser Neuaufstellung besonderes Profil. Der derzeit noch beim TSV Gomaringen aktive Akteur bringt Erfahrung aus der Bezirksliga mit und sammelte zudem bereits Einsatzminuten in der Landesliga beim TSV Ofterdingen. Damit kommt nicht nur ein Spieler mit Qualität nach Bodelshausen, sondern auch einer, dem Führungsstärke auf und neben dem Platz zugeschrieben wird.

Der Verein verbindet mit diesem Duo erkennbar den Anspruch, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Erfahrung, Leidenschaft und neue Ideen – so beschreibt der VfB selbst das Profil des neuen Trainergespanns. Es ist der Ton eines Vereins, der die Zukunft nicht verwalten, sondern gestalten möchte. Bodelshausen startet damit in eine neue Ära.

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