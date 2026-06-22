Schiedsrichtergruppe in Trauer, Zugänge in der Bezirks- und Kreisliga

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 1. FC Donzdorf aus der Bezirksliga Neckar/Fils verpflichtet Salih Egrlic. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom Landesligisten FC Eislingen an die Lauter und bringt Erfahrung sowie Torgefahr mit. In der Saison 2024/25 überzeugte Egrlic mit starken Scorerwerten und zählte zu den auffälligen Offensivspielern der Bezirksliga. Mit Spielintelligenz, Technik und Abschlussstärke soll er die Offensive des FCD bereichern und dem Team zusätzliche Qualität im Angriffsdrittel geben.

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SV Illingen

Der SV Illingen aus der Kreisliga A3 Enz/Murr begrüßt mit Diamant Lushi und Kevin Dietle zwei Rückkehrer. Lushi spielte bereits 2023/24 für den SVI, wechselte anschließend zur FVgg 08 Mühlacker und soll die Defensive mit Zweikampfstärke und spielerischer Qualität verstärken. Dietle durchlief ab der D-Jugend die Illinger Jugend, war dort Kapitän und kehrt nach einem Jahr bei der SG Dornstetten zurück. Der 21-Jährige erzielte dort in 18 Spielen zwölf Tore und soll die Offensive bereichern.

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Schiedsrichtergruppe Tübingen

Die Schiedsrichtergruppe Tübingen trauert um Heribert Siegel. Der langjährige Schiedsrichterkamerad, geboren im November 1939 und verstorben im Mai 2026, war seit März 1970 aktiver Schiedsrichter der Gruppe. Mit großer Begeisterung lebte er sein Hobby und bleibt in dankbarer Erinnerung.

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