Schiedsrichtergruppe Freising: Positive Zahl, reibungslose Wahl Jahreshauptversammlung

Die SRG Freising verzeichnet einen beachtlichen Zuwachs bei den Schiris. Zudem setzt die Gruppe auf ihre bewährte Führungsriege.

Mauern – Das ist ein echter Vertrauensbeweis: Stefan Gomm von der SpVgg Langenpreising bleibt der Chef der Fußball-Referees im Landkreis Freising. Bei den Neuwahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtergruppe (SRG) Freising wurde der Obmann in seinem Amt bestätigt – ohne Gegenkandidaten und ohne Gegenstimme.

Auch auf den Positionen hinter dem SRG-Obmann bleibt im Ausschuss alles beim Alten. Beisitzer Pascal Hohberger vom SV Kranzberg ist weiterhin für die Talentförderung zuständig, Stephan Wagensohner von der SpVgg Mauern übernimmt erneut die Aufgaben des Schriftführers – und Lehrwart Erik Shenton von der SpVgg Attenkirchen verantwortet wie bisher die Aus- und Weiterbildung der Unparteiischen. Die problemlose Wahl zeigte, dass es bei den Schiris gut läuft.

Aus 210 mach 255

Den positiven Trend bestätigen die beeindruckenden Zahlen der SRG Freising: 2021 hatte man 210 Unparteiische. Aktuell sind es 255 Aktive – eine klare Steigerung. „Diese Entwicklung haben wir vor allem den gut besuchten Neulingskursen zu verdanken“, sagte Gomm. Jede dieser Ausbildungsrunden bringt 20 bis 30 junge Schiedsrichter und hilft, die Gruppe Freising breiter und besser aufzustellen. Die Referees können damit die stetig steigende Anzahl der angesetzten Partien meistern und trotzdem die Belastung für jeden Einzelnen im Rahmen halten.

Stefan Gomm betonte aber auch, dass der Kreis Freising in den vergangenen Jahren in der Spitze zugelegt habe: Mit Ken Eichentopf, Daniel Schneider und Iris Spitaler haben die Freisinger mittlerweile drei Unparteiische, die in der Landesliga pfeifen. Somit sind die Schiedsrichter aus dem Landkreis Freising besser als die Fußballer. Denn mit dem VfB Hallbergmoos gibt es derzeit nur eine Landesliga-Mannschaft. Damit nicht genug: Mit dem Bezirksliga-Schiedsrichter Pascal Hohberger hat die SRG noch einen weiteren Aktiven, der auf Bezirksebene unterwegs ist.

Positives Gruppenklima und viel Lob

Obmann Gomm erklärte in seinem Rückblick aber auch, dass ihm der Zusammenhalt neben dem Platz wichtig sei. Ausflüge, Turnierteilnahmen und gruppeninterne Veranstaltungen hätten für ein gutes Miteinander gesorgt, das das positive Gruppenklima in der SRG Freising mittrage. In diesem Zuge bedankte er sich bei Gruppenmitgliedern, die ihm in den vergangenen Jahren zur Seite standen. Insbesondere sprach er Jochen Jürgens vom SV Marzling an, der seine Funktion als Ausschussbeisitzer 2023 niedergelegt hatte. Er unterstützt die SRG jedoch weiterhin als Organisator von Ausflügen. Großes Lob bekam die Gruppe auch von Daniel Maurer (Bezirksschiedsrichterobmann), Elisabeth Bauer (Kreisvorsitzende Donau/Isar) und Hans Kroll (Kreisschiedsrichterobmann).