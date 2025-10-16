Schiedsrichtergruppe Erding: „Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik“

Zur sechsten und damit letzten Pflichtversammlung der Schiedsrichtergruppe Erding konnte Obmann Stefan Empl seine Kollegen im vollbesetzten Saal im Landgasthof Bauer in Kirchasch begrüßen.
In der Tagesordnung wurde auf die Möglichkeit der Hilfestellung und Rücksprache mit den Vertrauensschiedsrichtern der SRG Erding, Jakob Huber, Wolfgang Karl und Martin Moritz hingewiesen. An diese drei Kollegen könne man sich jederzeit wenden, wenn man im Schiedsrichteramt belastende Situationen erlebe oder bei anderweitigen Konfliktlösungen Hilfe benötige. Zudem wurde klargestellt: „Die Schiedsrichtergruppe Erding distanziert sich klar von Personen mit sexuellen Handlungen und oder Äußerungen gegenüber Minderjährigen. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik.“
Außerdem wurde auf die Verhaltensregeln, die erwartet werden, hingewiesen: Neutralität, Respekt, Vorbildfunktion, Teamarbeit, Pünktlichkeit und Vorbereitung sowie gepflegtes Auftreten. Als Schwerpunkt wurde auch der umzusetzende Kapitänsdialog nochmals ausführlich mit Videosequenzen erläutert.
Hier müsse eine klare Linie auf dem Platz und für die Vereine erreicht werden. Bei der Abarbeitung der ESB (elektronische Spielberichte) wurde auf die Rückmeldung innerhalb einer Stunde nach Spielende und bei Meldungen von 24 Stunden hingewiesen. Ebenso sei es notwendig, die Qualität der Sondermeldungen zu verbessern. Nur durch eine klare Sachlage könnten die Sportgerichte ihrer Aufgabe nachkommen.
Hier erhalten die Schiris bei Bedarf Unterstützung vom Gruppenausschuss. Stefan Empl zeigte die Möglichkeiten des Schiedsrichtershops auf, wo sich die Unparteiischen Ausrüstungsgegenstände und Sportbekleidung beschaffen können.
Lehrwart Julian Neumann ging in seinem kurzweiligen Vortrag auf Wunsch der Schiris nochmals auf die Regelauslegung bei rücksichtsloser Spielweise (VW) und groben Foulspiel (FaD), mit entsprechenden Videoszenen und klarer Regelinterpretation, bei großer Beteiligung der anwesenden Schiris ein. Der neue Staffelleiter für A- und B-Junioren Thomas Spahr wurde von GSO Stefan Empl vorgestellt und in der Gruppe willkommen geheißen.
Als weitere Termine wurden Montag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr als letzter Regelabend im Sportheim Klettham, Montag, 17. November, um 19.30 Uhr als Teams-Videoschulung für Futsal und Hallenspiele und Samstag, 29. November, um 19 Uhr für die Jahresabschlussfeier mit Ehrungen in Kirchasch bekanntgegeben.