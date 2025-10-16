Schiedsrichtergruppe Erding: „Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik“

Julian Neumann ist Lehrwart. – Foto: kb

Zur sechsten und damit letzten Pflichtversammlung der Schiedsrichtergruppe Erding konnte Obmann Stefan Empl seine Kollegen im vollbesetzten Saal im Landgasthof Bauer in Kirchasch begrüßen.

In der Tagesordnung wurde auf die Möglichkeit der Hilfestellung und Rücksprache mit den Vertrauensschiedsrichtern der SRG Erding, Jakob Huber, Wolfgang Karl und Martin Moritz hingewiesen. An diese drei Kollegen könne man sich jederzeit wenden, wenn man im Schiedsrichteramt belastende Situationen erlebe oder bei anderweitigen Konfliktlösungen Hilfe benötige. Zudem wurde klargestellt: „Die Schiedsrichtergruppe Erding distanziert sich klar von Personen mit sexuellen Handlungen und oder Äußerungen gegenüber Minderjährigen. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik.“ Diverse Verhaltensregeln sind klar

Außerdem wurde auf die Verhaltensregeln, die erwartet werden, hingewiesen: Neutralität, Respekt, Vorbildfunktion, Teamarbeit, Pünktlichkeit und Vorbereitung sowie gepflegtes Auftreten. Als Schwerpunkt wurde auch der umzusetzende Kapitänsdialog nochmals ausführlich mit Videosequenzen erläutert. Hier müsse eine klare Linie auf dem Platz und für die Vereine erreicht werden. Bei der Abarbeitung der ESB (elektronische Spielberichte) wurde auf die Rückmeldung innerhalb einer Stunde nach Spielende und bei Meldungen von 24 Stunden hingewiesen. Ebenso sei es notwendig, die Qualität der Sondermeldungen zu verbessern. Nur durch eine klare Sachlage könnten die Sportgerichte ihrer Aufgabe nachkommen.