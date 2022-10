Schiedsrichtergruppe Backnang feiert 75. Geburtstag wird in Spiegelberg begangen.

Die Schiedsrichtergruppe Backnang, die es seit 1947 gibt, feiert am Samstag, 29. Oktober, in der Mehrzweckhalle in Spiegelberg ihren 75. Geburtstag. Bevor die Fußballreferees aber in Erinnerungen schwelgen, machen sie sich einmal mehr fit für die Herausforderungen der Gegenwart. Am Montag ab 19.15 Uhr treffen sich die Unparteiischen im Vereinsheim des SV Steinbach zur Schulung.