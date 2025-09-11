Schiedsrichterfehler beschäftigt das Sportgericht

Dabei ging es weniger um den Elfmeterpfiff für die Platzherren acht Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, sondern um die Tatsache, dass er den im Nachschuss nach einer Parade des Lohausener Torhüters eigentlich regelkonform erzielten Anschlusstreffer aus für alle Anwesenden unerklärlichen Gründen nicht zählen ließ. So blieb es zunächst beim 2:0 für den LSV, der die Partie nach einer weiteren Hinausstellung (Gelb-Rot, 75.) nur noch mit sieben Feldspielern fortsetzen konnte. Nach einem weiteren Strafstoß für Hilden, der diesmal direkt verwandelt wurde, mussten die Gäste noch einmal zittern. Dann pfiff der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 für Lohausen ab. Dachten zumindest die Beteiligten.

Neuansetzung als Konsequenz

Umso größer war das Entsetzen aufseiten des vermeintlichen Siegers, als dieser einen Blick in den Spielbericht warf. Denn da hatte der Mann an der Pfeife plötzlich einen 2:2-Endstand eingetragen. Weil ihm offensichtlich selbst bewusst geworden war, dass ihm beim ersten Elfmeter ein krasser Fehler unterlaufen war und es die Doppelberührung des Hildener Spielers vor dem vermeintlichen 1:2 nicht gab. Somit ging das Qualifikationsspiel am Verhandlungstisch in die Verlängerung. Auf Einspruch des Lohausener SV wurde die Spielwertung vor dem Kreisjugendsportgericht aufgehoben und die Partie zumindest formal neu angesetzt. Das Ende der kuriosen Geschichte: Ein Wiederholungsspiel wird es trotzdem nicht geben, da Hilden als Gruppenletzter so oder so nicht mehr aufsteigen kann und Lohausen als Tabellenführer schon sicher qualifiziert ist. Deshalb wurde die sportliche belanglose Partie wieder abgesetzt.