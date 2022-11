Schiedsrichter von Wurfgeschoss getroffen: Derby kurz vor dem Abbruch Bördeoberliga +++ Unrühmlicher Zwischenfall im Derby zwischen dem TSV Hadmersleben und Eintracht Gröningen

450 Zuschauer sorgten am Reformationstag für eine rühmliche Kulisse im Bördeoberliga-Derby zwischen dem TSV Hadmersleben und dem SV Eintracht Gröningen. Allerdings hätte das Duell der beiden Ortsnachbarn beinahe ein unrühmliches Ende gefunden: Die Begegnung stand in der 70. Minute kurz vor dem Abbruch.

"In der 70. Minute passierte eine Sache, die sich einfach nicht gehört und das weiß auch jeder! Trotz aller Emotionen, die einfach dazu gehören und so muss es auch sein, darf das nicht passieren", kommentierte der SV Eintracht Gröningen die Szene. Am Spielausgang änderte sich in der Schlussphase nichts mehr: Das Derby vor beeindruckender Kulisse endete torlos. Die Ortsnachbarn belegen damit weiterhin den sechsten und siebten Platz der Bördeoberliga.

