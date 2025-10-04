Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schiedsrichter-Verletzung fordert „unangenehmen“ Einsatz
Teaser KLA WETZLAR: +++ Hemd abgelegt, Jogginghose und Trainingsjacke übergestreift: In der Fußball-A-Liga kommt Markus Hocker zu einem ungewollten Einsatz – als Schiedsrichter seines SV Kölschhausen +++
Wetzlar. Auch mit etwas Abstand fällt das Fazit von Markus Hocker noch immer recht klar aus. „Das war mega unangenehm“, sagt der 31-Jährige, der üblicherweise den SV Kölschhausen als sein fußballerisches Zuhause nennt. Diese Verbundenheit zu seinem Club lebte Hocker auch am vergangenen Mittwoch aus, als der SVK in der Fußball-A-Liga Wetzlar beim FC Cleeberg II gastierte.