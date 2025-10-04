 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
In dieser Szene selbst am Ball kennen viele Markus Hocker (r.) auch an der Pfeife. In der Fußball-A-Liga-Begegnung zwischen dem FC Cleeberg II und dem SV Kölschhausen muss er kurzfristig als Schiedsrichter einspringen. (Archivfoto) © Jasmin Hahn
In dieser Szene selbst am Ball kennen viele Markus Hocker (r.) auch an der Pfeife. In der Fußball-A-Liga-Begegnung zwischen dem FC Cleeberg II und dem SV Kölschhausen muss er kurzfristig als Schiedsrichter einspringen. (Archivfoto) © Jasmin Hahn

Schiedsrichter-Verletzung fordert „unangenehmen“ Einsatz

Teaser KLA WETZLAR: +++ Hemd abgelegt, Jogginghose und Trainingsjacke übergestreift: In der Fußball-A-Liga kommt Markus Hocker zu einem ungewollten Einsatz – als Schiedsrichter seines SV Kölschhausen +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
FC Cleeberg II
Kölschhausen

Wetzlar. Auch mit etwas Abstand fällt das Fazit von Markus Hocker noch immer recht klar aus. „Das war mega unangenehm“, sagt der 31-Jährige, der üblicherweise den SV Kölschhausen als sein fußballerisches Zuhause nennt. Diese Verbundenheit zu seinem Club lebte Hocker auch am vergangenen Mittwoch aus, als der SVK in der Fußball-A-Liga Wetzlar beim FC Cleeberg II gastierte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 04.10.2025, 12:22 Uhr
RedaktionAutor