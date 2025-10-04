Schiedsrichter-Verletzung fordert „unangenehmen“ Einsatz

Wetzlar. Auch mit etwas Abstand fällt das Fazit von Markus Hocker noch immer recht klar aus. „Das war mega unangenehm“, sagt der 31-Jährige, der üblicherweise den SV Kölschhausen als sein fußballerisches Zuhause nennt. Diese Verbundenheit zu seinem Club lebte Hocker auch am vergangenen Mittwoch aus, als der SVK in der Fußball-A-Liga Wetzlar beim FC Cleeberg II gastierte.