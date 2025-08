Schiedsrichter verletzt: Zuschauerin pfeifft Ebersberger Niederlage gegen Dorfen

Entsprechend positiv sei die Stimmung in der Kabine gewesen, so Hieber. Der bemängelte allerdings, dass zwei, drei hochkarätige Möglichkeiten bis dahin ungenutzt geblieben waren. Dass der Führungstreffer ein wenig von dem Druck beseitigte, der auf den Ebern gelastet hatte, war letztlich ebenso klar wie Hieber Mahnung: „Wir werden jetzt andere Dorfner sehen.“ Was allerdings dauerte.

Nicht, weil die Gäste dafür Zeit benötigten. Es wurde vielmehr ein Ersatz für Schiri-Assistent Thomas Burkhard gesucht, der verletzungsbedingt in der Kabine bleiben musste. Nachdem dieses Problem gelöst war – unter den Besuchern war eine geprüfte Schiedsrichterin – benötigten die Dorfner ganze fünf Minuten, um ihr wahres Gesicht zu zeigen. „Von da an waren sie brutal am Drücker“, befand Hieber.

Wobei seine Ebersberger Kicker bei Kontern gefährlich blieben, vom erstklassigen Gäste-Keeper aber immer wieder gestoppt wurden. Eglseder versuchte es im Eins-gegen-Eins (59.), Aldin Rushiti mit einem Drehschuss (65.) – jeweils vergeblich.

Wenngleich Dorfen in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Spielanteile hatte, kritisierte der Ebersberger Übungsleiter: „Wir haben Dorfen am Leben gelassen.“ Was der Goalgetter der Isenstädter, Leon Eicher, zum entscheidenden Doppelpack nutzte. Ein „schlampig gespielter Ball (Hieber)“ wurde abgelaufen, und am Ende eines „sehr, sehr guten Spielzugs“ stand Eicher und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein (74.).

Nur fünf Minuten später stand der 21-jährige Dorfener erneut goldrichtig und traf zum 1:2. Sehr zum Ärger von Michael Hieber, der um Eichers Qualität wusste. „Den hatte ich zu meiner Zeit bei Sechzig mal im Probetraining bei der U15. Dort wurde er nicht genommen und ging dann zu Haching.“ Und jetzt Dorfen. Vier der bislang sechs Isenstädter Treffer der neuen Saison gehen bereits auf das Konto von Leon Eicher.