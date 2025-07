Schiedsrichter-Urgestein leitet sein letztes Spiel

Marcel Pelgrim als Schiedsrichter im Einsatz. – Foto: Norbert Lewing

Fast 35 Jahre stand Marcel Pelgrim als Schiedsrichter und Linienrichter auf dem Fußballplatz. Angefangen am 1. Oktober 1991 führte der Weg des Unparteiischen aus dem Kreis Rees-Bocholt von den heimischen Sportplätzen in die großen Stadien der Bundesliga. Beim Testspiel zwischen dem SV Biemenhorst und dem 1. FC Bocholt am Wochenende greift er ein letztes Mal zur Pfeife.

Der 17. Mai 2025 wird Marcel Pelgrim wohl für immer in Erinnerung bleiben. Als Schiedsrichterassistent der Begegnung zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen lief er an diesem Tag zum letzten Mal in der Bundesliga die Linie rauf und runter. Es war sein insgesamt 230. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse. Hinzu kommen über 100 Partien in der 2. Bundesliga und auch in der 3. Liga und dem DFB-Pokal war er in zusammengerechnet über 50 Begegnungen das Auge von Außen für den Schiedsrichter.

