Schiedsrichter-Protest für mehr Respekt: "Eine Grenze überschritten"

Im Kreisfachverband Börde in Sachsen-Anhalt protestieren am Wochenende die Schiedsrichter. "Wir wollen damit ein klares Zeichen für den Respekt senden", betont Mike Weiß, der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses, gegenüber FuPa.

"In den vergangenen Wochen und Monaten kam es wiederholt zu Fällen von rassistischen Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen gegen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in unserem KFV Börde. Diese Entwicklungen erfüllen uns mit großer Sorge und tiefer Betroffenheit. Sie zeigen, dass der respektvolle Umgang miteinander – eine Grundvoraussetzung für unser gemeinsames Spiel – zunehmend in den Hintergrund zu geraten scheint", schreibt der Schiedsrichterausschuss in einer Stellungnahme zum Spielverzicht am bevorstehenden Wochenende.

Ausgenommen davon sind die Partien auf Landesebene (Weiß: "Da werden wir unseren Verpflichtungen nachkommen") und die Vorrunden der Hallenmeisterschaften im Nachwuchs (Weiß: "Die sind von langer Zeit geplant, die Hallen sind gemietet.") Ansonsten werden keine Partien mit Unparteiischen besetzt - weder im Herren- noch im Nachwuchsbereich. "Diese Entscheidung haben wir im Schiedsrichterausschuss einstimmig getroffen und haben uns auch die Zustimmung des Landesverbandes eingeholt", erklärt Weiß.

"Wir als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im KFV Börde stehen Woche für Woche auf dem Platz, um Fairness, Respekt und sportliche Werte zu gewährleisten. Wenn wir jedoch selbst Zielscheibe von Hass, Diskriminierung oder Gewalt werden, ist eine Grenze überschritten", heißt es im Statement weiter. Niemand, der sich ehrenamtlich für den Fußball engagiere, dürfe in seiner Tätigkeit bedroht oder beleidigt werden: "Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, am Wochenende vom 28. bis 30. November 2025 keine Spiele zu leiten."

Bördeoberliga-Begegnungen wurden bereits abgesagt

Dabei betonen die Referees: "Es ist kein Angriff auf Vereine, Spielerinnen und Spieler oder Fans, sondern ein deutliches Zeichen: Wir fordern Respekt, Schutz und konkrete Maßnahmen, damit Diskriminierung und Gewalt im Fußball keinen Platz mehr haben", heißt es im Statement. "Wir hoffen, dass diese Aktion zum Nachdenken anregt – bei allen Beteiligten – und zu einem gemeinsamen Handeln führt, um den Fußball wieder zu dem zu machen, was er sein sollte: ein Ort des Miteinanders, der Freude und des Fair Play. Für Respekt. Für Fairness. Für unseren Sport."

Die Partien der Bördeoberliga wurden bereits am Donnerstagabend allesamt offiziell abgesetzt. Weitere Absagen werden in der Börde folgen.

