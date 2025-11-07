Schiedsrichter-Pflichtsoll steht fest

Im Rahmen dessen mussten Vereine bzw. Spielgemeinschaften (SGs) Spielleitungen erbringen. Die Vereine, die Ihren Verpflichtungen in der abgelaufenen Saison 2024/25 nicht nachgekommen sind, wurden nun sanktioniert Bei Vereinen, die zum wiederholten Male den Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, wird dies zusätzlich zu einer finanziellen Sanktion auch mit Punktabzügen bestraft.

Gegen die durch den HFV versendeten Bescheide wurden von den betroffenen Vereinen insgesamt 17 Widersprüche eingelegt. Das HFV-Präsidium behandelte diese Einsprüche in der vergangenen Woche. Acht Widersprüchen wurde vollständig bzw. teilweise stattgegeben, alle weiteren mussten zurückgewiesen werden. Nach Abschluss dieses Verfahrens wurden die betroffenen Vereine nun informiert. Die Punktabzüge werden ab Montag, 10. November sukzessive in die jeweiligen Tabellen eingepflegt, so dass diese in vollständiger Zahl bis spätestens folgenden Freitag aktualisiert sind. Die Punktabzüge werden staffelweise eingepflegt, angefangen auf Verbandsebene mit der LOTTO Hessenliga, den Verbandsligen sowie den Gruppenligen, danach die jeweiligen Ligen in den Kreisen. Die Liste der mit Punktabzügen bedachten Vereine ist unter diesem Link einsehbar.