Schiedsrichter-Pflichtsoll: Die Bestrafungen sind raus Der Hessische Fußball-Verband zieht auch in dieser Saison säumigen Vereinen Punkte ab

Wer einmal sündigt, kommt mit einer Geldstrafe davoin. Wer sich im Folgejahr nicht geändert hat, wird erneut zur Kasse gebeten. Dazu geht es ans Punktekonto. Jetzt ist es wieder so weit: Der Hessische Fußball-Verband hat die Strafen wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Pflichtsolls bekannt gegebencund begründet, warum es so weit gekommen ist. Auch im Fußballkreis Bergstraße sind viele Clubs und Spielgemeinschaften betroffen. Wer wie viele Punkte abgezogen bekommt und wo der Hotspot im Kreisgebiet ist, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.