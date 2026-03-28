Schiedsrichter-Nachwuchs gesucht: Lehrgang in der MEWA ARENA

In der MEWA ARENA werden beim SWFV-Neulingslehrgang die Unparteiischen von morgen ausgebildet. – Foto: IMAGO IMAGES

Mainz. Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) bietet gemeinsam mit der Kreisschiedsrichtervereinigung Mainz-Bingen erneut einen Neulingslehrgang an. Dieser findet vom 26. Mai bis 15. Juni in der Mewa Arena des 1. FSV Mainz 05 statt.

An insgesamt sieben Lehrgangstagen, jeweils von 18:00 bis 21:30 Uhr, werden die Teilnehmenden in die Fußballregeln eingeführt und auf die abschließende Prüfung am 15. Juni vorbereitet. Ziel soll es sein, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für den Spielbetrieb im Verband zu gewinnen.

Neben der Ausbildung bietet der Lehrgang auch verschiedene Anreize: Nach bestandener Prüfung erhalten die Absolvierenden ein Starterpaket mit Adidas-Trikotsatz sowie Schiedsrichter-Ausrüstung. Darüber hinaus profitieren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter von bundesweit freiem Eintritt zu Spielen im DFB-Bereich, einschließlich der Bundesliga.

Für den Verband steht dabei nicht nur die sportliche Qualifikation im Vordergrund. Das Schiedsrichteramts soll auch persönliche Kompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen fördern. Der Lehrgang richtet sich an Fußballinteressierte aus der Region, die Verantwortung auf dem Platz übernehmen wollen.