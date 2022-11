Schiedsrichter nach Regionalliga-Partie rassistisch beleidigt Regionalliga West: Der Schiedsrichter Jonah Besong wurde in Wattenscheid rassistisch beleidigt.

Schiedsrichter Jonah Besong ist Opfer einer rassistischen Verbal-Attacke geworden. Der 24-Jährige leitete am Samstag die Partie in der Regionalliga West zwischen den beiden Traditionsvereinen SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Oberhausen. 1.149 Zuschauer fanden sich im altehrwürdigen Lohrheidestadion ein. Sportlich gab es keinen Sieger - die Partie endete nach 90 Minuten 1:1-Unentschieden. Der traurige Höhepunkt des Nachmittags sollte erst nach dem Abpfiff erfolgen.

"Im Anschluss an das 1:1 gegen RW Oberhausen kam es zu einer unschönen Szene: Schiedsrichter Jonah Besong wurde beim Verlassen des Spielfelds von einem unbekannten Zuschauer rassistisch beleidigt. Der Schiedsrichter hat hierzu Strafanzeige erstattet, außerdem wurde ein entsprechender Bericht an den Verband gefertigt", heißt es dazu in den Vereinsmedien der SGW.