Schiedsrichter nach Landesklasse-Spiel attackiert Schiedsrichter Ringo May-Nowak wurde nach der Partie in der Landesklasse 3 zwischen dem FSV Eintracht Hildburghausen und dem FSV Ohratal niedergeschlagen.

Genau das ist auch am vergangenen Wochenende in Hildburghausen passiert. Das Schiedsrichter-Gespann inklusive Assistent May-Nowak wurden nach dem Spiel auf dem Weg in ihre Kabine aus den Zuschauerreihen heftig attackiert. Ohne Vorwarnung kassierte der Unparteiische einen Faustschlag in Gesicht und ging zu Boden, wie May-Nowak berichtet. Nun ermittelt die Polizei zum Tathergang.

Zuvor zeigten die Akteure auf dem Platz eigentlich ein ansehnliches Fußballspiel. Die Einheimischen boten dem Spitzenteam vom FSV Ohratal Paroli und spielten ebenfalls eine gute Partie. Die eigene Chancenverwertung verhinderte einen Punktgewinn. Das Spiel endete 1:2. Doch die sportliche Qualität und der Ausgang des Spiels rückten schneller in den Hintergrund, als einem lieb sein konnte. Bei Spielen, die auf dem Hildburghäuser Kunstrasen ausgetragen werden, hat das Schiedsrichter-Gespann noch einiges an Strecke zurückzulegen, bis sie ihre Kabine erreichen. Genau auf dem Weg wurden die Unparteiischen abgefangen. Als sich die Schiedsrichter nach dem Spiel aufmachten, war deren Gang in die Kabine nicht ausreichend mit Ordnern abgesichert. Zuerst mussten die Schiedsrichter verbal einstecken und schließlich folgte den Beschimpfungen ein Angriff. Spieler beider Teams übernahmen die Erstversorgung von May-Noack, der zu Boden ging. Auf FuPa-Nachfrage bestätigte der Referee in der Notaufnahme weiter behandelt worden zu sein. In den kommenden Tagen stehen Termine bei weiteren Ärzten an. Arbeiten kann er nicht, erzählt May-Nowak. Ob er nochmal als Schiedsrichter fungieren wird, weiß er zum aktuellen Zeitpunkt nicht, sagt er.

Beim Heimteam, dem FSV Eintracht Hildburghausen, zeigt man sich ebenfalls bestürzt über den Vorfall und hat bereits mit der Aufarbeitung begonnen. Daneben erwartet den Verein sicher auch noch ein Sportgerichtsverfahren, den Täter selbst ein Zivilverfahren. Eigentlich, so hatten sich das auch die Gastgeber vorgestellt, sollte das Spiel ein sportlicher Höhepunkt zum Theresienfest in der Stadt werden.

Der FSV Eintracht Hildburghausen bezieht wie folgt Stellung:

„Die Vereinsführung des FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V. ist zutiefst schockiert über die Ereignisse nach dem Fußballspiel am 02.10.2022. Hätte das Fußballspiel doch ein sportliches Highlight zum Theresienfest sein sollen, kam es stattdessen zu einer Attacke gegen den Schiedsrichter.