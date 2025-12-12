Schiedsrichter mit Holzstück verletzt: 10 Jahre Sperre

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie mehrere Medien in den vergangenen Tagen übereinstimmend berichteten, wurde Schiedsrichter Carlo Cardoni am 7.Dezember im Rahmen des U17-Spiels Ent. Syrdall – Diekirch mit einem Holzstück angegriffen und verletzt.
Den Angaben zufolge war es ein Spieler der Gastmannschaft, den Cardoni zuvor in der 70.Spielminute des Feldes verwiesen hatte, der den Unparteiischen rund 20 Minuten nach dem Abpfiff in dessen Umkleidekabine aufsuchte und ein laut veröffentlichten Bildern durchaus großes Stück Holz auf ihn warf und ihn über dem linken Auge so schwer verletzte, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste und danach zwei Tage krankgemeldet war.
Cardoni, hauptberuflich selber Polizist, erstatte Anzeige, wolle den Angaben zufolge seinem Hobby als Schiedsrichter aber auch in Zukunft weiter nachgehen. Wie aus dem Bericht des Verbandsgerichts vom Freitagvormittag hervorgeht, wurde der betroffene Diekircher Spieler zu einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt. Noch härter dürfte ihn die Sperre treffen: 10 Jahre, bis zum 12.Dezember 2035, darf er keinen Fußball mehr spielen.
Wie weiter berichtet wurde, sei der Spieler noch nicht lange bei Diekirch lizenziert und habe laut Vereinspräsident Jean-Marie Dupont dort keine Zukunft mehr. „Wir haben den betreffenden Spieler sofort ausgeschlossen“ wird dieser so z.B. auf lessentiel.lu zitiert. FuPa hat Cardoni zu einer Stellungnahme kontaktiert, bislang eine solche aber noch nicht erhalten.