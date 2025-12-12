Schiedsrichter mit Holzstück verletzt: 10 Jahre Sperre Carlo Cardoni in Moutfort von Diekircher Spieler angegriffen

Wie mehrere Medien in den vergangenen Tagen übereinstimmend berichteten, wurde Schiedsrichter Carlo Cardoni am 7.Dezember im Rahmen des U17-Spiels Ent. Syrdall – Diekirch mit einem Holzstück angegriffen und verletzt.

Den Angaben zufolge war es ein Spieler der Gastmannschaft, den Cardoni zuvor in der 70.Spielminute des Feldes verwiesen hatte, der den Unparteiischen rund 20 Minuten nach dem Abpfiff in dessen Umkleidekabine aufsuchte und ein laut veröffentlichten Bildern durchaus großes Stück Holz auf ihn warf und ihn über dem linken Auge so schwer verletzte, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste und danach zwei Tage krankgemeldet war.