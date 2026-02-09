 2026-02-09T08:36:21.830Z

Schiedsrichter Luca Povoledo: "Kannst es nie jedem Recht machen"

28-jähriger Referee des SC Brühl im Podcast

von red / rheingerufen · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Kreuer

Er pfeift Spiele, bildet Schiedsrichter aus, coacht Talente und steht trotzdem mit beiden Beinen fest im Amateurfußball: In der neuen Folge von Reingerufen ist Luca Povoledo zu Gast – einer, der den Fußball aus fast jeder Perspektive kennt. Als aktiver Schiedsrichter im Fußball-Verband Mittelrhein, Leiter des Kreisförderkaders und Ausbilder spricht er über Respekt, Wahrnehmung und darüber, warum Schiedsrichter oft missverstanden werden.

Dabei geht es nicht um Regeln zum Einschlafen, sondern um echte Einblicke: Wie wird man Schiedsrichter? Was macht einen guten Unparteiischen aus? Wie geht man mit Emotionen, Kritik und Chaos um – und warum ist Kommunikation manchmal wichtiger als jede richtige Entscheidung? Eine ehrliche und persönliche Folge über Verantwortung, Leidenschaft und den oft unsichtbaren Teil des Fußballs.

