Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Schiedsrichter Luca Povoledo: "Kannst es nie jedem Recht machen"
28-jähriger Referee des SC Brühl im Podcast
von red / rheingerufen · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
Er pfeift Spiele, bildet Schiedsrichter aus, coacht Talente und steht trotzdem mit beiden Beinen fest im Amateurfußball: In der neuen Folge von Reingerufen ist Luca Povoledo zu Gast – einer, der den Fußball aus fast jeder Perspektive kennt. Als aktiver Schiedsrichter im Fußball-Verband Mittelrhein, Leiter des Kreisförderkaders und Ausbilder spricht er über Respekt, Wahrnehmung und darüber, warum Schiedsrichter oft missverstanden werden.
Dabei geht es nicht um Regeln zum Einschlafen, sondern um echte Einblicke: Wie wird man Schiedsrichter? Was macht einen guten Unparteiischen aus? Wie geht man mit Emotionen, Kritik und Chaos um – und warum ist Kommunikation manchmal wichtiger als jede richtige Entscheidung? Eine ehrliche und persönliche Folge über Verantwortung, Leidenschaft und den oft unsichtbaren Teil des Fußballs.
Für Anregungen und Kritik gerne an rheingerufen@icloud.com
Eine kostenlose Möglichkeit, unsere Sendung zu unterstützen, ist eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension auf Apple Podcasts / Spotify zu hinterlassen. Damit kannst du uns sagen, was dir an der Sendung gefällt, und anderen helfen, sie auch zu entdecken.