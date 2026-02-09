Schiedsrichter Luca Povoledo: "Kannst es nie jedem Recht machen"

Dabei geht es nicht um Regeln zum Einschlafen, sondern um echte Einblicke: Wie wird man Schiedsrichter? Was macht einen guten Unparteiischen aus? Wie geht man mit Emotionen, Kritik und Chaos um – und warum ist Kommunikation manchmal wichtiger als jede richtige Entscheidung? Eine ehrliche und persönliche Folge über Verantwortung, Leidenschaft und den oft unsichtbaren Teil des Fußballs.