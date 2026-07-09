Schiedsrichter Leonhard Welp pfeift jetzt in der Verbandsliga Mit 14 Jahren entschied sich Welp für die Schiedsrichterlaufbahn +++ Heute pfeift der 24-Jährige in der zweithöchsten hessischen Spielklasse von Johanna Rath · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Leonhard Welp steht bereits seit seinem 14. Lebensjahr als Schiedsrichter auf dem Platz. – Foto: @photography_re_

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Tore schießen, Siege feiern, auf dem Platz den Unterschied machen: davon träumen viele Fußballer. Die Helden eines jeden Spiels sind Spieler oder Trainer. Eine Person rückt dabei meist in den Hintergrund und wenn sich die Aufmerksamkeit doch mal auf sie richtet, meistens aus einem unangenehmen Grund, nämlich wenn Entscheidungen kritisiert werden oder die Neutralität infrage gestellt wird. Die Rede ist von Schiedsrichtern, ohne die zwar keine Partie angepfiffen werden würde, die jedoch selten im Rampenlicht stehen. Leonhard Welp hat sich schon in jungen Jahren für eine Schiedsrichterkarriere entschieden. Er erzählt, warum er diesen Weg gewählt hat, wie diese Tätigkeit sich auf sein Selbstbewusstsein auswirkt und warum sie gut zu seinem Jura-Studium passt.

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"Meine Leidenschaft für Fußball wurde bei der EM 2008 entfacht", erinnert sich der 24-jährige. Diese EM sei das erste Fußball-Ereignis, an das er sich erinnere. Seitdem habe er selbst Fußball in seinem Heimatverein, dem FC Kiedrich, gespielt. "So mit 14 wurde ich dann von mehreren Personen aus dem Verein angesprochen und gefragt, ob ich einen Schiri-Lehrgang machen möchte", erzählt Welp. Das habe er dann gemacht und steht seither regelmäßig als Unparteiischer auf dem Platz. Irgendwann seien dann seine Mannschaftsspiele mit den Schiedsrichterspielen kollidiert und er musste sich für eine Tätigkeit entscheiden. "Ich hab mich dann fürs Pfeifen entschieden, weil mir das viel Spaß gemacht hat und ich da mehr Talent hatte als im Fußball spielen", sagt Leonhard und lacht.

Verantwortungsbewusstsein und Entschlossenheit Das Pfeifen mache ihm vor allem deswegen Spaß, weil er dort Verantwortung übernehmen kann und Entscheidungen treffen muss. Außerdem sei er von der Schiedsrichtergemeinschaft sehr nett aufgenommen wurden. Inzwischen hat Leonhard Welp sich bis in die zweithöchste hessische Spielklasse, der Verbandsliga hochgearbeitet. Als 14-Jähriger alleine auf dem Platz stehen und das zu tun, was er selbst für richtig halte, habe ihn geprägt. "Am Anfang braucht man schon ein dickes Fell", erklärt er und fügt hinzu: "ich war schon immer selbstbewusst, das muss man für diesen Job auch sein. Aber natürlich bin ich stetig sicherer in meinen Entscheidungen geworden". Umgang mit schwierigen Situationen Richtig schlimme Situationen auf oder nach dem Spiel habe Welp zum Glück noch nicht erlebt. "Natürlich meckern einige, es sind auch schon Beleidigungen gefallen, da muss man dann halt drüber stehen", erklärt er. Körperlich angegangen wurde Welp noch nicht, das führt er allerdings auch auf seine Körpergröße von über zwei Metern zurück. "Interessanterweise sind die Zuschauer oft viel wütender als die Spieler selbst. Vor allem in den höheren Spielklassen akzeptieren die Spieler meine Entscheidungen, da ist ein gegenseitiger Respekt gegeben", erzählt der Schiedsrichter. Außerdem gefallen ihm die höheren Klassen, da dort in einem Gespann gepfiffen wird und der Unparteiische nicht alleine auf dem Platz steht.

Im Gespann: Leonhard Welp (Mitte) mit seinen Assistenten Robert Fladung (links) und Linus Schillings (rechts) – Foto: @photography_re_