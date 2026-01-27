Schiedsrichter, Lehrwart, Vorbild – Der WFV trauert um Eugen Strigel

Der Württembergische Fußballverband trauert um Eugen Strigel, der in der vergangenen Nacht im Alter von 76 Jahren in Balingen (Zollernalbkreis) verstorben ist. Eugen Strigel war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit des deutschen Schiedsrichterwesens.
Seine Schiedsrichterprüfung legte der Diplom-Verwaltungswirt und ehemalige Bahnhofsvorsteher aus Horb am Neckar im Jahr 1968 ab. Fortan war er als aktiver Unparteiischer für seinen Heimatverein SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee in der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald unterwegs. Auf Funktionärsebene war Strigel als Ausschussmitglied, Verbands-Lehrwart, Verbands-SR-Obmann in verschiedensten Funktionen für den Württembergischen Fußballverband tätig. Für den nationalen und internationalen Fußball erwarb sich Eugen Strigel ebenfalls große Verdienste, u.a. als Vorsitzender des DFB-Schiedsrichter-Lehrstabs, als UEFA- und FIFA-Instructor sowie als TV-Experte.
Seine sportliche Karriere als Unparteiischer führte den allseits beliebten Schwaben bis in die 1. Bundesliga (70 Spiele zwischen 1987 und 1995) sowie ins DFB-Pokalfinale, wo er die Mannschaften des VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach aufs Spielfeld führte.
Insbesondere seine ehrenamtliche Tätigkeit als Schiedsrichter-Lehrwart war dem passionierten Ski- und Radfahrer eine Herzensangelegenheit. Zwischen 1984 und 1995 kümmerte sich der gebürtige Rheinzaberner (Südpfalz) zunächst auf Ebene des Württembergischen Fußballverbandes und später in Diensten des DFB um den Schiedsrichter-Nachwuchs. Die Spielanalyse mithilfe von Videomaterial war zu dieser Zeit eine technische Innovation im Lehrwesen. In Würdigung seiner außergewöhnlichen Verdienste verlieh ihm der wfv bereits 1991 die Schiedsrichter-Ehrennadel in Gold, 1995 die Verbands-Ehrennadel in Silber.
Wir trauern um ein allseits geschätztes Mitglied unseres Verbandes und einen besonderen Menschen, der einen Großteil seines Lebens dem Fußball gewidmet hat – und sich selbst dabei nie zu wichtig nahm. Wir werden Eugen Strigel in Erinnerung behalten und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.