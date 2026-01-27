Schiedsrichter, Lehrwart, Vorbild – Der WFV trauert um Eugen Strigel

– Foto: Imago

Der Württembergische Fußballverband trauert um Eugen Strigel, der in der vergangenen Nacht im Alter von 76 Jahren in Balingen (Zollernalbkreis) verstorben ist. Eugen Strigel war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit des deutschen Schiedsrichterwesens.

Seine Schiedsrichterprüfung legte der Diplom-Verwaltungswirt und ehemalige Bahnhofsvorsteher aus Horb am Neckar im Jahr 1968 ab. Fortan war er als aktiver Unparteiischer für seinen Heimatverein SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee in der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald unterwegs. Auf Funktionärsebene war Strigel als Ausschussmitglied, Verbands-Lehrwart, Verbands-SR-Obmann in verschiedensten Funktionen für den Württembergischen Fußballverband tätig. Für den nationalen und internationalen Fußball erwarb sich Eugen Strigel ebenfalls große Verdienste, u.a. als Vorsitzender des DFB-Schiedsrichter-Lehrstabs, als UEFA- und FIFA-Instructor sowie als TV-Experte.

Seine sportliche Karriere als Unparteiischer führte den allseits beliebten Schwaben bis in die 1. Bundesliga (70 Spiele zwischen 1987 und 1995) sowie ins DFB-Pokalfinale, wo er die Mannschaften des VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach aufs Spielfeld führte.