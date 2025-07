Schiedsrichter-Legende Brych exklusiv: „Der anstrengendste Spieler war Neymar!“

Nicht immer einer Meinung: Felix Brych (re.) und der Brasilianer Neymar. – Foto: JB Autissier via www.imago-ima

Im Mai beendete Schiedsrichter Felix Brych seine Weltkarriere. Im exklusiven tz-Interview spricht der Münchner über das Phantomtor 2013 und den Umgang mit Weltstars wie Messi und Neymar.

Ein Münchner, der Geschichte geschrieben hat – Felix Brych beendete im Mai seine Karriere als Schiedsrichter: Zweifacher Welt-Schiedsrichter des Jahres, siebenfacher bester deutscher Referee des Jahres – die Liste ließe sich weiterführen. Für die tz nahm sich der 49-Jährige Zeit und sprach über die bewegten letzten zwei Jahrzehnte – und die Zukunft: Felix Brych: Nachricht von Mario Gomez gefiel ihm besonders gut Herr Brych, wir sind an einem besonderen Ort für Sie, der Sportanlage des SV Am Hart München. Was würden Sie dem jungen Felix mit auf den Weg geben, würde er hier vorbeilaufen und Sie um Rat bitten?

Ich würde es nochmal genauso machen und ihm daher sagen: Spiele möglichst lange selbst Fußball. Das hat mir als Schiedsrichter unheimlich geholfen, dass ich selbst gekickt habe.

Gab es zum Abschied Nachrichten auf das Handy, die Sie überrascht haben?

Mario Gomez hat mir eine sehr lange Nachricht geschickt. Er schrieb unter anderem: „Kein einziger Bundesliga-Spieler würde sagen, dass Du das Spiel nicht verstehst.“ Ich glaube, das war auch immer mein Faustpfand über all die Jahre, so etwas merken die Spieler.

Als Schiedsrichter waren Sie Einzelsportler. Wie wichtig sind da die persönlichen Auszeichnungen, sie wurden siebenmal Deutschlands Schiedsrichter des Jahres und zweimal Weltschiedsrichter?

Die sind auf alle Fälle wichtig, das bleibt erhalten. Diese Auszeichnungen erfüllen mich mit Stolz, könnten auf meinem Briefkopf stehen, den ich allerdings nicht habe (lacht).

Rekord-Schiedsrichter Brych im Gespräch mit Redakteur Marco Blanco Ucles. – Foto: Stefan Matzke / sampics

Müssen Schiedsrichter heutzutage fitter sein als früher?

Ja, brutal. Mittlerweile gibt es fünf Auswechslungen, die Teams können immer wieder nachlegen – der Schiedsrichter aber nicht. Die Trainer wechseln regelmäßig die Taktiken, auch darauf musst du dich als Schiedsrichter immer wieder neu einstellen. Die Fußballsprache hat sich enorm gewandelt. Heute heißt es „Gegenpressing“, zu meiner Anfangszeit „vorne draufgehen“. Ich habe drei Generationen von Fußballern erlebt: Zunächst die Generation Michael Ballack, dann die Weltmeister von 2014 und am Ende Jamal Musiala und Florian Wirtz. Die reden ganz anders auf dem Platz. „Safe“ bekomme ich gerade noch hin, aber ich war am Ende mit fast 50 Jahren nicht mehr bereit, diese Jugendsprache anzunehmen (lacht).

WM-Skandal 2018: Serbien-Coach Krstajic wollte Brych vor das Kriegsgericht stellen Wie jeder Sportler mussten auch Sie Rückschläge einstecken. Hand aufs Herz: Können Sie heute über das Phantomtor von Stefan Kießling 2013 lachen?

Wenn ich Stefan sehe, rede ich jedes Mal mit ihm darüber, das wird uns immer verbinden. Heute kann ich über alle Rückschläge lachen, sie haben mich im Endeffekt auch alle besser gemacht.

Nach dem WM-Spiel 2018 Schweiz gegen Serbien forderte der serbische Trainer und Ex-Bundesliga-Spieler Mladen Krstajic, dass Sie vor das Kriegsgericht gestellt werden sollen. Wie schockiert waren Sie und gab es jemals eine Aussprache?

Nein, mit Mladen leider nicht. Mit dem serbischen Kapitän Aleksandar Kolarov habe ich mich kurze Zeit später ausgesprochen und das auch ziemlich sportlich. Ich war damals von dieser Aussage schockiert – besonders weil ich ihn aus der Bundesliga kannte. So ein Satz hat im Fußball nichts verloren. Was mich wundert: Mladen ist eigentlich ein guter Typ, diese Aussage passt nicht zu ihm. Aber die Sache ist für mich erledigt.

Als Schiedsrichter ist man permanent Kritik ausgesetzt. Wie legt man sich dabei ein dickes Fell zu?

Das wird über die Jahre immer besser. Das dicke Fell legt man sich über den Fokus zu. Ich konnte immer Dinge ausblenden, die mich ablenken, auch private Probleme beispielsweise. Im Ausland wird man als Schiedsrichter ja teilweise schon mit Hetze begrüßt. In Spanien und Italien wurden immer alte strittige Szenen von mir ausgepackt vor dem Spiel, in England war ich immer „der Deutsche“ und es wurde von Wembley-Rache und solchen Dingen geschrieben. Das konnte ich mit den Jahren immer besser ausblenden, am Anfang bin ich natürlich auch manchmal erschrocken. Und das viele Lob im letzten Spiel – dafür hat es sich gelohnt, das gleicht die letzten 21 Jahre aus (lacht).



Danach gab`s Ärger mit Atletico: Brych zeigt Fernando Torres (li.) die Rote Karte. – Foto: imago sportfotodienst

In Valencia haben Sie Cristiano Ronaldo vom Platz gestellt. Hätte es im Nachhinein Gelb auch getan, für eine ruhigere Woche danach?

Gelb hätte es getan, weil das Vergehen nicht so hart war. Rot war auch möglich, man hätte beides machen können. Mit Gelb hätte ich leben können, aber nicht wegen der ruhigeren Woche. Wenn es Rot sein muss, ist es Rot, das ist mein Job. Ich habe auch mal Stress mit Atletico bekommen, weil ich Fernando Torres nach 25 Minuten in Barcelona vom Platz gestellt habe. Beim Champions-League-Finale neulich in München meinte er dann zu mir, der Platzverweis war berechtigt. Den Stress muss man als Schiri in Kauf nehmen, auch wenn es mit Cristiano damals krass war, 650 Millionen Follower musst du erst einmal aushalten.

Wo Ronaldo ist, ist Messi nicht weit. Wie lief die Kommunikation mit dem Argentinier auf dem Platz ab?

Er kann kein Englisch, mit ihm konnte ich nur auf Spanisch sprechen. Aber Messi wollte einfach nur spielen, nicht mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Ich konnte ein paar Brocken Spanisch, das war auch wichtig, weil Neymar, Mascherano und Busquets auch nicht wirklich Englisch sprachen. Deshalb war es anfangs etwas kompliziert für mich, Barcelona zu pfeifen.



Unterhaltung nur auf Spanisch möglich: Felix Brych und Lionel Messi (li.). – Foto: DOMENIC AQUILINA via www.imago-images.de



Am Ende schon, da bin ich ganz ehrlich. 2013 gab es das deutsche Champions-League-Finale, 2014 wurde Deutschland Weltmeister, die Bayern kamen häufig ins Halbfinale. Mit Ende 30 dachte ich mir, ich habe noch ein paar Jahre Zeit. Irgendwann aber hat es mich gelangweilt, weil ich reif war für das große Finale. Es lag nicht in meiner Hand, meine Leistung habe ich gebracht. Thomas Müller habe ich auch mal gesagt, dass es mich nervt, dass er immer die wichtigen Tore schießt. Aber ich habe so lange durchgehalten, bis er mal nicht getroffen hat, im EM-Achtelfinale 2021 gegen England. Dann war der Weg für mich frei, ich durfte das Halbfinale Spanien gegen Italien pfeifen. Genauso 2017, als ich das Champions-League-Finale Juventus gegen Real Madrid bekommen habe.

Ich möchte jetzt zunächst meinen aktuellen Job als stellvertretender Hauptabteilungsleiter Sport beim Bayerischen Fußball-Verband erfolgreich zu Ende bringen. Das bin ich dem BFV schuldig, der mich in den letzten 15 Jahren sehr unterstützt hat. Beim DFB werde ich Teil der sportlichen Leitung der Elite-Schiris und bin für die Talente-Förderung zuständig. Das ist ideal für mich, weil ich mein Wissen an junge Unparteiische ab der 3. Liga aufwärts weitergeben kann, die schon ein gewisses Niveau erreicht haben und dennoch weiter vorankommen wollen.

Herr Brych, wir gehen am Ende in eine Schnellfragerunde. Wer war der lustigste Spieler auf dem Platz?

Lukas Podolski. Der hat immer einen Spruch rausgehauen, hat während des Spiels oft zu mir gesagt: „Jetzt lach doch mal.“ Ihn hab ich immer gerne gepfiffen.

Kurioseste Karte, die Sie je verteilt haben?

In Magdeburg hat der Betreuer, der die Anzeigetafel bedient hat, von mir Gelb erhalten. Der hat uns immer zunächst falsche Nummern präsentiert und dann immer ein Versehen vorgetäuscht, um auf Zeit zu spielen. Irgendwann hatte ich genug davon (lacht).

Nicht immer einer Meinung: Felix Brych und Ex-Freiburg-Coach Christian Streich. – Foto: IMAGO/Matthias Koch