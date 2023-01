Schiedsrichter kicken in der Halle Kreis Rotenburg ist Gastgeber des Jung-Schiedsrichterturnier 2023

Dass Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen nicht nur pfeifen, sondern auch gut kicken können, wollen die Unparteiischen am Samstag in den Sporthallen des Kreis Rotenburg zeigen. Nach zwei Jahren Pause findet am 14. Januar das Jung-Schiedsrichterturnier des NFV wieder statt. Gastgeber ist der Kreis Rotenburg.

In sechs verschiedenen Hallen werden am Samstagmorgen die Qualifikationsrunden gespielt, bevor sich die Finalteilnehmer in Sottrum treffen um den Sieger auszuspielen. Aus dem Bezirk Lüneburg nehmen die Kreise Stade, Celle, Harburg, Heidekreis, Cuxhaven, Verden und Heide-Wendland teil. Der Kreis Rotenburg stellt gleich zwei Teams. Ab 13.30 Uhr treffen sich die Finalteilnehmer in der Sporthalle am Bullenworth in Sottrum.

Die Finalrunde der Schiedsrichterinnen beginnt in Sottrum um 10.00 in der Sporthalle am Bullenworth. Hier nehmen die Bezirke Lüneburg, Braunschweig, Weser-Ems und Hannover teil.

Der NFV-Kreis Rotenburg freut sich über viele Zuschauer.

Qualifikationsrunden:

Gruppe 1:

Bodo-Räke Halle, Rotenburg, 9 Uhr

NFV-Kreis Hannover

NFV-Kreis Ostfriesland

NFV-Kreis Osnabrück

NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte

NFV-Kreis Heide-Wendland II

NFV-Kreis Osnabrück II





Gruppe 2:

Freudenthalstr. Halle, Rotenburg, 9 Uhr

NFV-Kreis Rotenburg

NFV-Kreis Heide-Wendland

NFV-Kreis Holzminden

NFV-Kreis Ostfriesland II

NFV-Kreis Hannover II

NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte II





Gruppe 3:

Wiedau-Schule Halle, Bothel, 9 Uhr

NFV-Kreis Braunschweig

NFV-Kreis Verden

NFV-Kreis Cloppenburg

NFV-Kreis Göttingen-Osterode

NFV-Kreis Cuxhaven

NFV-Kreis Helmstedt