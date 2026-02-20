Schiedsrichter: Jetzt für Neulings-Lehrgang anmelden

Jetzt anmelden für den Schiri-Lehrgang. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Ohne sie geht nichts: Schiedsrichter sorgen beim Fußball für einen geregelten Ablauf. Die Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden bildet ab dem 8. April wieder eine neue Generation Unparteiische aus. Noch sind zahlreiche Plätze für den Lehrgang frei. Hier geht's zur Anmeldung. Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des SC Kohlheck. Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre. Außerdem ist die Mitgliedschaft in einem hessischen Fußballverein Voraussetzung. Vor Ausbildungsbeginn muss ein Lauftest absolviert werden.