 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Schiedsrichter: Jetzt für Neulings-Lehrgang anmelden

Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden bildet neue Referees aus

von Philipp Durillo · Heute, 16:52 Uhr · 0 Leser
Jetzt anmelden für den Schiri-Lehrgang.
Jetzt anmelden für den Schiri-Lehrgang. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Verlinkte Inhalte

KOL Wiesbaden
Kreisliga A Wiesbaden
Kreisliga B Wiesbaden
Kreisliga C Wiesbaden
Kreisliga D Wiesbaden

Ohne sie geht nichts: Schiedsrichter sorgen beim Fußball für einen geregelten Ablauf. Die Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden bildet ab dem 8. April wieder eine neue Generation Unparteiische aus. Noch sind zahlreiche Plätze für den Lehrgang frei. Hier geht's zur Anmeldung. Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des SC Kohlheck. Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre. Außerdem ist die Mitgliedschaft in einem hessischen Fußballverein Voraussetzung. Vor Ausbildungsbeginn muss ein Lauftest absolviert werden.

Die Inhalte umfassen:

  • Die aktuellen Fußballregeln
  • Die dazu herausgegebenen Entscheidungen des International Football Association Board
  • Die Anweisungen des DFB sowie die weiteren Hinweise in den Fußballregeln
  • Die Pflichten eines Schiedsrichters im Zusammenhang mit Spielleitungen aus den Spielordnungen

Termine sind:

  • Mittwoch, 08.04.2026, 18.00-19.00 Uhr (online)
  • Mittwoch, 15.04.2026, 17.30-22.00 Uhr (Präsenz)
  • Samstag, 18.04.2026, 9.30-15.30 Uhr (Präsenz)
  • Samstag, 25.04.2026, 10.00-13.00 Uhr (Präsenz)
  • Mittwoch, 29.04.2026, 17.30-21.30 Uhr (Präsenz)