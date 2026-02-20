Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schiedsrichter: Jetzt für Neulings-Lehrgang anmelden
Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden bildet neue Referees aus
von Philipp Durillo · Heute, 16:52 Uhr · 0 Leser
Jetzt anmelden für den Schiri-Lehrgang. – Foto: RSCP Photo (Archiv)
Ohne sie geht nichts: Schiedsrichter sorgen beim Fußball für einen geregelten Ablauf. Die Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden bildet ab dem 8. April wieder eine neue Generation Unparteiische aus. Noch sind zahlreiche Plätze für den Lehrgang frei. Hier geht's zur Anmeldung. Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des SC Kohlheck. Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre. Außerdem ist die Mitgliedschaft in einem hessischen Fußballverein Voraussetzung. Vor Ausbildungsbeginn muss ein Lauftest absolviert werden.
Die Inhalte umfassen:
Die aktuellen Fußballregeln
Die dazu herausgegebenen Entscheidungen des International Football Association Board
Die Anweisungen des DFB sowie die weiteren Hinweise in den Fußballregeln
Die Pflichten eines Schiedsrichters im Zusammenhang mit Spielleitungen aus den Spielordnungen