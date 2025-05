Schiedsrichter-Influencer "Qualle" kommt an den Reuthinger Weg Beim Niederhofer-Fenster-Cup für E- und D-Junioren kommt ein ganz besonderer Gast an den Reuthinger Weg

Der SV Schalding-Heining richtet in Kooperation mit der Schiedsrichtergruppe Passau am 24. August den Niederhofer-Fenster-Cup aus – ein besonderes Fußball-Event für E- und D-Junioren, das nicht nur sportlich begeistert, sondern vor allem eines zum Ziel hat: die Nachwuchsförderung im Bereich der Schiedsrichter.

Dieser Vortrag richtet sich an Kinder und Jugendliche, aber auch an interessierte Erwachsene. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Kind oder Jugendlichem – Elternteile dürfen kostenlos mitkommen und dem Vortrag ebenfalls beiwohnen. Weitere Informationen und der Anmeldelink sind auf der Homepage des SV Schalding-Heining zu finden.







Förderung junger Schiedsrichter im Mittelpunkt



Der Kreis Schiedsrichter-Obmann, Matthias Braun, erklärt zur Idee hinter dem Turnier:

„Der Niederhofer-Fenster-Cup bietet für uns Schiedsrichter zusätzlich eine Plattform, um das Hobby „Schiedsrichter“ entsprechend vorzustellen und Einblicke in diesem Bereich zu geben. Dazu gilt mein Dank an die Veranstalter. Ebenso können in diesem Rahmen junge Unparteiische wertvolle Erfahrungen bei diesem Event sammeln. „Qualle“ wird mit Sicherheit die Veranstaltung bereichern und den Youngsters Spaß am Fußball vermitteln.“





Im Fokus stehen daher insbesondere junge Unparteiische, die im Rahmen des Turniers erste Leitungen übernehmen dürfen – mit erfahrener Begleitung und im kollegialen Umfeld.









Aufruf an Jugendmannschaften: Jetzt anmelden!











Alle Vereine, die mit ihren E- oder D-Juniorenteams am Niederhofer-Fenster-Cup teilnehmen möchten, können sich ab sofort per E-Mail, unter jugendabteilung@svs-passau.de anmelden. Die Plätze sind begrenzt – eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Ein Event mit nachhaltiger Botschaft



Der SV Schalding-Heining möchte mit dem Turnier nicht nur den Kinderfußball fördern, sondern sich klar zu seiner Verantwortung bekennen: "In unserer Region braucht es dringend mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter“, sagt stellvertretender Vorstand Florian Lorenz und fügt an: "Mit diesem Turnier setzen wir ein Zeichen – wir unterstützen nicht nur die nächste Generation an Fußballern, sondern schaffen auch Sichtbarkeit für das Amt des Schiedsrichters. Unsere Botschaft ist klar: Wir brauchen euch! Darüber hinaus möchten wir dieses Event langfristig im Jahreskalender etablieren – als festen Bestandteil unserer Vereinsarbeit und als Highlight für die Jugend.“ Alle Besucher, Teilnehmer und Interessierten sind herzlich eingeladen, beim Turnier dabei zu sein – sei es zur Unterstützung der Jugendteams, zum Netzwerken oder um den Schiedsrichter-Influencer Qualle persönlich kennenzulernen.