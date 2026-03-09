Schiedsrichter im Rampenlicht – Oberpframmern besiegt Steinhöring Derby mit Schiedsrichter-Ärger von Johannes Hain · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

FB KL Steinhöring (schwarz) Johannes Redl--- vs Oberpframmern Luis Oberneder – Foto: Sro

Der TSV Steinhöring unterliegt im Landkreis-Derby mit 1:2. Trainer Thomas Rotherbl kritisiert den Schiedsrichter scharf wegen umstrittener Szenen.

In einem ausgeglichenen Landkreis-Derby hatte der TSV Oberpframmern in der Fußball-Kreisliga 3 (München) gegen den Gastgeber TSV Steinhöring am späten Samstagnachmittag „das glücklichere Ende“ auf seiner Seite, wie Gäste-Trainer Florian Lechner bekannte. „Kleinigkeiten haben das Spiel entschieden. Es war über 90 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe.“ Es waren Kleinigkeiten, die der Schiedsrichter für uns gepfiffen hat, aber schlussendlich sind drei Punkte drei Punkte. Pframmerns Spielertrainer Florian Lechner

Die angesprochenen Kleinigkeiten sah auch Steinhörings Trainer Thomas Rotherbl. Bei genauerer Betrachtung der 1:2-Niederlage waren diese jedoch recht groß: „Leider muss ich sagen, dass der Schiedsrichter etwas unglücklich war. Da waren wir uns, der Coach von Pframmern und ich, wirklich einig.“ Rotherbl führte drei Aktionen auf, die ihm gar nicht schmeckten. Zweimal forderte er Elfmeter für seine Mannschaft – „da hätten wir 1:0 in Führung gehen können“. Schiedsrichter Samuel Tretters Pfeife blieb jedoch stumm, ebenso wie bei der Entstehung des 0:2, „als ein ganz klares Handspiel vorausging“. Florian Lechner kommentierte besagte Szenen so: „Es waren Kleinigkeiten, die der Schiedsrichter für uns gepfiffen hat, aber schlussendlich sind drei Punkte drei Punkte.“