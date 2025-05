Schiedsrichter im Mittelpunkt: Kellersberg siegt gegen den Trend

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und führten bereits nach weniger als 120 Sekunden. Eine von Müller getretene Ecke verwertete Franzen ungestört zur frühen Führung (2.). Pannesheide fand sich im ungewohnten Spielsystem zunächst nicht zurecht und brauchte lange, um erstmalig gefährlich zu werden. Grivet Talocias Abschluss landete jedoch am Außennetz (20.). Die größte Chance auf den Ausgleich hatte Jacob nach rund einer halben Stunde, scheiterte nach Schnittstellenpass von Geerkens jedoch frei vor Worm (31.). Da die Pfeife des Schiedsrichters nach Worms Einsatz gegen Grivet Talocia stumm blieb (34.), sollte Pannesheide zunächst keine weitere Möglichkeit auf einen Treffer bekommen. Kellersberg versuchte hingegen, über den schnellen Franzen mit langen Bällen hinter die Kette der Gäste zu gelangen, wurde allerdings ebenfalls nicht mehr zwingend. So pfiff Ingendorn zur Pause, in der sich eine Rudelbildung entwickelte. Warum in Folge dessen sowohl Gästekapitän Geerkens als auch Mittelfeldakteur Laouni des Feldes verwiesen worden (45.+1), konnte sich niemand so wirklich erklären. Auch die gelben Karten gegen Perencevic und Schenke waren unverständlich.

Die zweite Hälfte fand demnach im zehn gegen zehn statt, und Pannesheide wurde nun immer drückender. Zunächst verfehlte M. Steinbusch von der Strafraumkannte noch recht deutlich (52.), ehe Grivet Talocia (67.) und Jacob (77.) die zunächst besten Möglichkeiten auf den Ausgleich vergaben. Die riskante Spielweise eröffnete gegen Ende immer mehr Räume für den SC, die sich daraus ergebenen Chancen konnten aber weder Alberga (76.) noch Vukosavljevic (78.) verwerten. Hitzig wurde es dann noch einmal in der Schlussphase: Napieralski legte sich den Ball am Gegner vorbei und wurde klar gelegt, der fällige Pfiff blieb jedoch abermals aus (90.+3). Der Schuss des zur Pause eingewechselten Routiniers konnte zudem von Worm entschärft werden (90.+4). Da Kellersberg ihre letzten Konterchancen durch Ndombasi (90.+4) und Stollenwerk (90.+5) nicht nutzen konnten, blieb es beim knappen 1:0-Heimerfolg.