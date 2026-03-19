Schiedsrichter Heinz Jäger vom NFV geehrt

– Foto: Harneit

„Danke, Schiri!“ – NFV und heise regioconcept ehren engagierte Unparteiische

Sie stehen auf dem Fußballplatz häufig im Mittelpunkt – und werden doch meist nur

wahrgenommen, wenn eine Entscheidung für Diskussionen sorgt. Bei der

Ehrungsveranstaltung „Danke, Schiri!“ des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV)

standen die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter diesmal bewusst im Rampenlicht.

Gemeinsam mit Partner heise regioconcept wurden in Hannover elf besonders engagierte

Unparteiische aus Niedersachsen durch NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert und den neuen

Verbandsschiedsrichterobmann Jan-Eike Ehlers ausgezeichnet.



Die bundesweite Ehrungsaktion wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit den

Verlagen von Das Örtliche organisiert. In allen Kreisen findet zunächst die Auszeichnung der

lokalen Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Frauen, U 50 und Ü 50 statt. Aus

ihnen werden anschließend die Bezirks- und Verbandssieger ermittelt. Die

Verbandssiegerinnen und -sieger vertreten ihren Landesverband schließlich im Mai bei der

bundesweiten Ehrungsveranstaltung des DFB in Frankfurt.



In seiner Eröffnungsrede betonte Jan-Eike Ehlers die zentrale Rolle der Unparteiischen im

Fußball. Viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter erinnerten sich noch genau an ihr erstes

Spiel, den ersten Anpfiff oder die erste schwierige Entscheidung auf dem Platz. Diese

Erfahrungen prägten häufig eine lange Laufbahn im Schiedsrichterwesen.

Ehlers machte deutlich, dass hinter jeder Spielleitung weit mehr stecke als die 90 Minuten auf

dem Platz: Fahrten zu den Sportanlagen, Fortbildungen und die Verantwortung, unter Druck

Entscheidungen treffen zu müssen. „Vor allem aber gilt: Ohne Schiedsrichterinnen und

Schiedsrichter kann kein Fußballspiel stattfinden."



Die an diesem Tag ausgezeichneten Unparteiischen stünden deshalb stellvertretend für alle

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Land, die Woche für Woche Verantwortung

übernehmen und damit den Spielbetrieb überhaupt erst möglich machen.

Auch der Veranstaltungspartner würdigte das Engagement der Geehrten. Werner Eitel,

Verkaufsleiter Local Search bei heise regioconcept, begrüßte die Gäste mit einem humorvollen

Einstieg: Seit rund 50 Jahren spiele er selbst Fußball, normalerweise stehe er dabei vor dem

Schiedsrichter – und dürfe nichts sagen. Bei der Veranstaltung sei es nun einmal umgekehrt.

Gleichzeitig betonte er die Bedeutung der Unparteiischen für den Sport. Schiedsrichterinnen

und Schiedsrichter übernähmen Verantwortung, sorgten für Fairness und stünden für

Verlässlichkeit, Objektivität und Teamgeist – Werte, die auch das Unternehmen mit seiner

Marke Das Örtliche verbinde.



Als Mitherausgeber und -verleger der Marke verstehe sich heise regioconcept als regional

verwurzelter Partner für Menschen und Unternehmen vor Ort. Das ehrenamtliche Engagement

der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sei ein unverzichtbarer Beitrag für den gesamten

Sport.





Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Besuch von Zweitliga-Schiedsrichter Felix

Bickel, der den Gästen Einblicke in seinen Alltag im Profifußball gab. Zwischen

Trainingseinheiten und auf dem Weg zu seinem nächsten Einsatz machte er Halt in Hannover

und berichtete von den Herausforderungen auf höchstem Niveau.

Dabei schilderte er unter anderem eine Szene aus der kürzlich von ihm geleiteten Partie

zwischen Preußen Münster und Hertha BSC (1:2), in der ein vom Video-Assistenten

empfohlener On-Field-Review nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, weil der Monitor

am Spielfeldrand plötzlich schwarz blieb – ein Moment, der auch für erfahrene Schiedsrichter

eine besondere Situation darstellt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen jedoch die elf ausgezeichneten Schiedsrichterinnen

und Schiedsrichter aus Niedersachsen. Sie wurden in den Kategorien Frauen, U 50 und Ü 50

geehrt.



Die Preisträger 2026

Kategorie U 50

• Miguel Karrasch (Bezirk Braunschweig)

• Cedric Schünemann (Bezirk Hannover)

• Steffen Raida (Bezirk Lüneburg)

• Jan Fabrytzek (Bezirk Weser-Ems)



Kategorie Frauen

• Sina Carolin Schwieger (Bezirk Braunschweig)

• Tirza Mach (Bezirk Hannover)

• Amelie Dorothea Bartels (Bezirk Lüneburg)

• Anke Hölscher (Bezirk Weser-Ems)



Kategorie Ü 50

• Friedrich Dobat (Bezirk Braunschweig)

• Oliver Haalck (Bezirk Hannover)

• Heinz Jäger (Bezirk Lüneburg)

• Ludger Siemer (Bezirk Weser-Ems)



Die drei Verbandssieger Anke Hölscher, Steffen Raida und Friedrich Dobat fahren jetzt am 16.

Mai nach Frankfurt, wo sie den NFV bei der bundesweiten Ehrung auf dem DFB-Campus

vertreten.

Am Ende der Veranstaltung stand vor allem ein klares Signal: Die ausgezeichneten

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter stehen stellvertretend für viele engagierte

Unparteiische, ohne deren Einsatz der Fußballbetrieb Woche für Woche nicht möglich wäre.

Pressemitteilung NFV