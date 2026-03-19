Schiedsrichter Heinz Jäger vom NFV geehrt

Heinz Jäger von der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst wurde für sein jahrzentelanges Engagement für als Schiedsrichter ausgezeichnet.
Als Bezirkssieger des Bezirks Lüneburg wurde Heinz Jäger nach Barsinghausen eingeladen und wurde vom Niedersächsischen Fußballverband geehrt.
Jäger pfiff in über 40 Jahren weit über 3000 Spiele. Darunter auch ein Freundschaftsspiel des Bundesligisten Werder Bremen in Cuxhaven.
Pressemitteilung NFV:
Sie stehen auf dem Fußballplatz häufig im Mittelpunkt – und werden doch meist nur
wahrgenommen, wenn eine Entscheidung für Diskussionen sorgt. Bei der
Ehrungsveranstaltung „Danke, Schiri!“ des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV)
standen die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter diesmal bewusst im Rampenlicht.
Gemeinsam mit Partner heise regioconcept wurden in Hannover elf besonders engagierte
Unparteiische aus Niedersachsen durch NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert und den neuen
Verbandsschiedsrichterobmann Jan-Eike Ehlers ausgezeichnet.
Die bundesweite Ehrungsaktion wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit den
Verlagen von Das Örtliche organisiert. In allen Kreisen findet zunächst die Auszeichnung der
lokalen Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Frauen, U 50 und Ü 50 statt. Aus
ihnen werden anschließend die Bezirks- und Verbandssieger ermittelt. Die
Verbandssiegerinnen und -sieger vertreten ihren Landesverband schließlich im Mai bei der
bundesweiten Ehrungsveranstaltung des DFB in Frankfurt.
In seiner Eröffnungsrede betonte Jan-Eike Ehlers die zentrale Rolle der Unparteiischen im
Fußball. Viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter erinnerten sich noch genau an ihr erstes
Spiel, den ersten Anpfiff oder die erste schwierige Entscheidung auf dem Platz. Diese
Erfahrungen prägten häufig eine lange Laufbahn im Schiedsrichterwesen.
Ehlers machte deutlich, dass hinter jeder Spielleitung weit mehr stecke als die 90 Minuten auf
dem Platz: Fahrten zu den Sportanlagen, Fortbildungen und die Verantwortung, unter Druck
Entscheidungen treffen zu müssen. „Vor allem aber gilt: Ohne Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter kann kein Fußballspiel stattfinden."
Die an diesem Tag ausgezeichneten Unparteiischen stünden deshalb stellvertretend für alle
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Land, die Woche für Woche Verantwortung
übernehmen und damit den Spielbetrieb überhaupt erst möglich machen.
Auch der Veranstaltungspartner würdigte das Engagement der Geehrten. Werner Eitel,
Verkaufsleiter Local Search bei heise regioconcept, begrüßte die Gäste mit einem humorvollen
Einstieg: Seit rund 50 Jahren spiele er selbst Fußball, normalerweise stehe er dabei vor dem
Schiedsrichter – und dürfe nichts sagen. Bei der Veranstaltung sei es nun einmal umgekehrt.
Gleichzeitig betonte er die Bedeutung der Unparteiischen für den Sport. Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter übernähmen Verantwortung, sorgten für Fairness und stünden für
Verlässlichkeit, Objektivität und Teamgeist – Werte, die auch das Unternehmen mit seiner
Marke Das Örtliche verbinde.
Als Mitherausgeber und -verleger der Marke verstehe sich heise regioconcept als regional
verwurzelter Partner für Menschen und Unternehmen vor Ort. Das ehrenamtliche Engagement
der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sei ein unverzichtbarer Beitrag für den gesamten
Sport.
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Besuch von Zweitliga-Schiedsrichter Felix
Bickel, der den Gästen Einblicke in seinen Alltag im Profifußball gab. Zwischen
Trainingseinheiten und auf dem Weg zu seinem nächsten Einsatz machte er Halt in Hannover
und berichtete von den Herausforderungen auf höchstem Niveau.
Dabei schilderte er unter anderem eine Szene aus der kürzlich von ihm geleiteten Partie
zwischen Preußen Münster und Hertha BSC (1:2), in der ein vom Video-Assistenten
empfohlener On-Field-Review nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, weil der Monitor
am Spielfeldrand plötzlich schwarz blieb – ein Moment, der auch für erfahrene Schiedsrichter
eine besondere Situation darstellt.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen jedoch die elf ausgezeichneten Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter aus Niedersachsen. Sie wurden in den Kategorien Frauen, U 50 und Ü 50
geehrt.
Die Preisträger 2026
Kategorie U 50
• Miguel Karrasch (Bezirk Braunschweig)
• Cedric Schünemann (Bezirk Hannover)
• Steffen Raida (Bezirk Lüneburg)
• Jan Fabrytzek (Bezirk Weser-Ems)
Kategorie Frauen
• Sina Carolin Schwieger (Bezirk Braunschweig)
• Tirza Mach (Bezirk Hannover)
• Amelie Dorothea Bartels (Bezirk Lüneburg)
• Anke Hölscher (Bezirk Weser-Ems)
Kategorie Ü 50
• Friedrich Dobat (Bezirk Braunschweig)
• Oliver Haalck (Bezirk Hannover)
• Heinz Jäger (Bezirk Lüneburg)
• Ludger Siemer (Bezirk Weser-Ems)
Die drei Verbandssieger Anke Hölscher, Steffen Raida und Friedrich Dobat fahren jetzt am 16.
Mai nach Frankfurt, wo sie den NFV bei der bundesweiten Ehrung auf dem DFB-Campus
vertreten.
Am Ende der Veranstaltung stand vor allem ein klares Signal: Die ausgezeichneten
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter stehen stellvertretend für viele engagierte
Unparteiische, ohne deren Einsatz der Fußballbetrieb Woche für Woche nicht möglich wäre.
Pressemitteilung NFV