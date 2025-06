Felix Wagner ist das Aushängeschild der Schiedsrichter-Gruppe Donau. – Foto: Walter Brugger

Schiedsrichter-Gruppe Donau setzt Aufwärtstrend fort Lehrwart Felix Wagner steigt in die 2. Bundesliga auf +++ Obmann Reiner stolz auf eine Saison ohne Absteiger Verlinkte Inhalte KL West KL Nord 2. Bundesliga

Mit Stolz blickt die Schiedsrichter-Gruppe Donau auf die Qualifikation ihrer Unparteiischen für die kommende Saison 2025/26. Die Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll die positive Entwicklung der vergangenen Jahre – mit zahlreichen Bestätigungen, verdienten Aufstiegen und durchweg starken Leistungen.

An der Spitze der Gruppe bleibt Lehrwart Felix Wagner, der als Aushängeschild der Donau-Schiedsrichter nun den nächsten großen Schritt geht: Nach überzeugenden Leistungen in der 3. Liga wurde er für die 2. Bundesliga nominiert. Ein bemerkenswerter Meilenstein in seiner Laufbahn und ein starkes Signal für den gesamten Bezirk. Philipp Ettenreich überzeugt in der Bayernliga

Im bayerischen Spitzenfußball behauptete sich Philipp Ettenreich weiterhin eindrucksvoll. Er schloss eine starke Saison in der Bayernliga auf Platz 3 von 41 ab und überzeugte darüber hinaus als Assistent – was mit der Nominierung als Assistent für die Regionalliga honoriert wurde. In der Landesliga konnten Johannes Heider in seiner dritten Saison abermals sehr souverän (Platz 21 von 141) und Leon Löffler als Liganeuling äußerst knapp (Platz 112 von 141) bestehen, so dass beide mit einer erneuten Nominierung für diese Klasse belohnt wurden. Auf Bezirksligaebene sorgte der stellvertretende Obmann Patrick Beutmiller für ein sportliches Ausrufezeichen: Mit dem Spitzenplatz 5 von 41 Schiris unterstrich er eindrucksvoll seine Klasse. Auch Paul Schmidt, der im Winter der Vorsaison aufgestiegen war, und Luca Berger bestätigten mit konstant starken Leistungen ihren Mittelfeld-Platz in der Liga.

Paul Schmidt steht künftig in der höchsten U17-Liga an der Linie. – Foto: Walter Brugger

Löffler und Schmidt sind in DFB-Ligen im Einsatz Ein zusätzlicher Erfolg: Leon Löffler und Paul Schmidt wurden jeweils für ihre Leistungen an der Seitenlinie mit einem Assistentenplatz in der B-Jugend-Nachwuchsliga (ehemals B-Junioren-Bundesliga) belohnt. Auch im Bereich der Kreissichtung konnte die Gruppe glänzen: Vincent Meyer überzeugte durch konstante und zuverlässige Leistungen – und steigt verdient in die Bezirksliga auf. Damit steht eine Saison ohne Absteiger und mit durchweg positiven Rückmeldungen zu Buche – ein klarer Beweis für den anhaltenden Aufwärtstrend in der Schiedsrichtergruppe Donau sowie eine Belohnung für die intensive Nachwuchsförderung in der Gruppe und die konsequente und zielstrebige Arbeit der Schiedsrichter.

Gehören zu den erfolgreichen Donau-Schiedsrichtern (von links): Leon Löffler, Patrick Beutmiller und Vincent Meyer. – Foto: SRG