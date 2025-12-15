Schiedsrichter gestoßen: Spielabbruch in der Stadtoberliga

Nach nur knapp einer halben gespielten Stunde war das Duell zwischen dem SV Aufbau/Empor-Ost und dem SV Pechau am Sonnabend schon wieder beendet. Die Partie der Magdeburger Stadtoberliga-Platzierungsrunde wurde nach einem Übergriff auf den Schiedsrichter zunächst unter- und dann abgebrochen.

Es stand bereits 3:0 im ostelbischen Derby, als die Hausherren bei einem Konter auf den vierten Treffer zusteuerten. Ein Pechauer unterband diesen Angriff jedoch mit einer Notbremse. Noch bevor der 20-jährige Schiedsrichter für das Vergehen den folgerichtigen Platzverweis zeigen konnte, rannte ein anderer Spieler der Gäste von der Mittellinie auf den Referee zu, so die übereinstimmenden Schilderungen.

"Der Spieler hat dem Unparteiischen mit beiden Händen in den Rücken gestoßen", berichtet Andreas Stoye - Schiedsrichter-Ansetzer im Stadtfachverband Magdeburg und Schiedsrichter-Beobachter der Partie. "Daraufhin haben sich der Schiedsrichter und seine Assistenten zur Beratung in die Kabine zurückgezogen", erklärt Stoye. Nach circa 20 Minuten war die Entscheidung gefallen: Abbruch. "Auch wenn der Schiedsrichter durch das Stoßen nicht hingefallen ist, war es allemal ein tätlicher Übergriff, der einen Spielabbruch rechtfertigt."

Dies sah auch Steffen Grohe, der Trainer der Pechauer, so. "Das geht natürlich gar nicht. Mit so einer Aktion schießen wir uns selbst ins Knie", sagte der 63-Jährige. Seine Mannschaft habe sich in den vergangenen Wochen immer wieder von Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt gefühlt. "Das soll keine Entschuldigung oder keine Bitte um Verständnis sein", betonte Grohe, "aber das gehört zum Gesamtbild dazu."

Die Intention des Spielers sei es nicht gewesen, den Unparteiischen zu stoßen. Er habe den Schiedsrichter am Arm haltend umdrehen wollen und habe ihn dabei gerempelt, erklärte Grohe. "Das ist natürlich trotzdem unentschuldbar", betonte der Pechauer Coach. Nun muss sich das Sportgericht des Stadtverbandes mit der Wertung der Partie beschäftigen.

