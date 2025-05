Schiedsrichter-Frust bei Kreuther Niederlage

Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Ludwig Hofbauer (65.), optimal eingesetzt von Marinus Höss. „Den muss er machen“, bewertete Tom Hofbauer die vergebene Chance. Ihm stand die lautstarke Kritik zu. Er ist der Vater. Dass sich der frühzeitig für Sanktjohanser eingewechselte Dan Petru Samoila das Knie verdrehte und für Samuel Erlacher Platz machte, war Pech. In der Schlussminute schien sich das Resultat für die Kreuther noch halbwegs zum Guten zu wenden. Ferdinand Zehetmeier setzte sich gegen drei Verteidiger durch und drang in den Strafraum ein, wo er niedergestreckt wurde. Mit zwei Metern im Sechzehner war nur ein Elfmeter als Entscheidung zu erwarten. Der Schiedsrichter aber verlegte die Aktion außerhalb des Strafraumes und entschied auf Freistoß, den Franz Huber in die Wolken jagte. Abermals also eine Entscheidung zu Ungunsten der Kreuther.

Hans-Peter Koller