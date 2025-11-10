Eine Fußspitze zu kurz geriet die Rettungsaktion von Eber-Keeper (lila) Marinus Pohl beim 1:0 durch Dorfens (li.) Alios Eberle. – Foto: Weingartner

Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen bei Ebersbergs Trainer Hieber für Ärger „Schiedsrichter hat sich nicht getraut.“ Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Ebersberg TSV Dorfen

Nach dem 1:2 gegen Dorfen kritisiert Michael Hieber ausgebliebene Platzverweise und hadert mit der Courage des Schiedsrichters.

„Ich sage so etwas ganz selten und mache es selten daran fest, aber gestern wollte der Schiedsrichter Entscheidungen nicht treffen, obwohl ihn seine Assistenten darauf hingewiesen haben. So hat er das Spiel offen gelassen. Es ist schade, dass der Schiedsrichter sich nicht getraut hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, haderte Ebersbergs Trainer Michael Hieber auch einen Tag nach der 1:2-Niederlage in Dorfen noch mit den (ausbleibenden) Pfiffen von Referee Deniz Ciftci. Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen TSV Ebersberg Ebersberg 2 1 Abpfiff

Der Eber-Coach echauffierte sich zunächst über die ausgebliebene rote Karte für Dorfens Kapitän Alexander Heilmeier: „Es war eine klare Tätlichkeit. Der Assistent sagt es dem Schiedsrichter, aber er lässt es ungeahndet. So wäre es in der 30. Minute ein Platzverweis gewesen“. Dass auch Timo Lorant in der 57. Minute nicht mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, sondern nur eine zehnminütige Zeitstrafe bekam, erzürnte Hieber, weil seine Mannschaft spätestens da in Überzahl ein Powerplay hätte starten können. Zu diesem Zeitpunkt lag Ebersberg bereits mit 0:2 in Rückstand, denn in der 37. Minute war Alois Eberle der Abwehr entwischt. Eberle ist der geborene Tiefenspieler, der Zeit seines Stürmerlebens auf Steckpässe wartet. Ein solcher erreichte ihn und der Torjäger versenkte eiskalt. Dorfen spielte in dieser hektischen Phase vor der Halbzeit in Unterzahl, denn Gerhard Thalmaier saß da gerade eine Zeitstrafe ab.