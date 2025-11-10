Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen bei Ebersbergs Trainer Hieber für Ärger

Nach dem 1:2 gegen Dorfen kritisiert Michael Hieber ausgebliebene Platzverweise und hadert mit der Courage des Schiedsrichters.
„Ich sage so etwas ganz selten und mache es selten daran fest, aber gestern wollte der Schiedsrichter Entscheidungen nicht treffen, obwohl ihn seine Assistenten darauf hingewiesen haben. So hat er das Spiel offen gelassen. Es ist schade, dass der Schiedsrichter sich nicht getraut hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, haderte Ebersbergs Trainer Michael Hieber auch einen Tag nach der 1:2-Niederlage in Dorfen noch mit den (ausbleibenden) Pfiffen von Referee Deniz Ciftci.
Der Eber-Coach echauffierte sich zunächst über die ausgebliebene rote Karte für Dorfens Kapitän Alexander Heilmeier: „Es war eine klare Tätlichkeit. Der Assistent sagt es dem Schiedsrichter, aber er lässt es ungeahndet. So wäre es in der 30. Minute ein Platzverweis gewesen“. Dass auch Timo Lorant in der 57. Minute nicht mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, sondern nur eine zehnminütige Zeitstrafe bekam, erzürnte Hieber, weil seine Mannschaft spätestens da in Überzahl ein Powerplay hätte starten können.
Zu diesem Zeitpunkt lag Ebersberg bereits mit 0:2 in Rückstand, denn in der 37. Minute war Alois Eberle der Abwehr entwischt. Eberle ist der geborene Tiefenspieler, der Zeit seines Stürmerlebens auf Steckpässe wartet. Ein solcher erreichte ihn und der Torjäger versenkte eiskalt. Dorfen spielte in dieser hektischen Phase vor der Halbzeit in Unterzahl, denn Gerhard Thalmaier saß da gerade eine Zeitstrafe ab.
Auch das 2:0 brachte Hieber auf die Palme, denn er wollte vor dem Handelfmeter, den Thalmaier nach seiner Rückkehr auf den Platz in der 53. Minute verwandelte, keine unnatürliche Handbewegung seines Verteidigers gesehen haben: „Ich teile die Begründung des Schiedsrichters nicht“.
Trotz guter Chancen wollte dem TSV Ebersberg aus dem Spiel heraus nichts gelingen, erst durch einen verwandelten Foulelfmeter von Florian Obermair gelang in der Schlussminute der 1:2-Anschlusstreffer, der für einen Punktgewinn jedoch zu spät kam (90.). „Wir haben echt ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber es war uns heute nicht vergönnt“, so Hieber.
Dorfens Trainer Andreas Hartl stimmte Hieber in Bezug auf die Leistung zu, wollte aber selber einen regulären dritten Treffer anerkannt haben: „Ebersberg war der erwartet schwere Gegner, sie haben zu keinem Zeitpunkt aufgesteckt. Unter dem Strich bin ich aber der Meinung, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben“.