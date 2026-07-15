Schiedsrichter brechen Tobias-Horstkamp-Turnier ab – die Hintergründe

Das Tobias-Horstkamp-Turnier am vergangenen Samstag (11. Juli) ist ein echtes Highlight in der Vorbereitung für die Teilnehmer. Die galt zumindest bis zur siebten Partie, als sich abseits des Rasens eine Auseinandersetzung zwischen Stefan Semir – einem der drei Unparteiischen an diesem Tag – und einer weiteren Person ergeben hat. Daraufhin entschied sich das Schiedsrichtergespann, dem neben Semir auch Christian Ungermann und Yannik Schoppmann angehörten, die verbleibenden drei Partien nicht weiter leiten zu wollen. Das haben die Beteiligten auf Nachfrage von FuPa Niederrhein berichtet.
Halil Özbulat, Trainer des FC Traar, der einer der fünf Teilnehmer waren, hat unserer Redaktion zugetragen, dass es einen Vorfall im Turnier gegeben habe, der für die Schiedsrichter Anlass genug war, um die Leitung niederzulegen: „Die Schiedsrichter haben das Turnier verlassen, weil der Mensch, der am Grill stand, eine Auseinandersetzung mit einem Schiedsrichter hatte. Das ist die Version, die uns mitgeteilt wurde“, berichtet Özbulat von der Besprechung, die es direkt im Anschluss mit allen Vereinsverantwortlichen der Teilnehmer gegeben hat. Daraufhin hat sich der FCT-Coach mit seiner Mannschaft besprochen und entschieden, ebenfalls nicht am Turnier teilnehmen zu wollen und in der Folge am verbleibenden Spiel gegen den VfB Uerdingen nicht anzutreten. Gleichzeitig hat Pascal Dierig, Übungsleiter des SC Schiefbahn, sich bereit erklärt, die restlichen Spiele zu pfeifen – nur eben ohne den FC Traar, der sich daraufhin sportlich mit dem zweiten Platz begnügen musste.
Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann weder der Kreisschiedsrichterausschusses Kempen/Krefeld noch der gastgebende Verein, SC Viktoria 09 Krefeld, ein genaueres Statement abgeben. „Wir können bestätigen, dass die Schiedsrichter das Tobias-Horstkamp-Turnier vor den letzten Spielen verlassen haben. Was genau der Auslöser dafür war, ist zur Zeit Gegenstand der internen Aufarbeitung und eines schwebenden sportgerichtlichen Verfahrens. Wir bitten um Verständnis, dass wir weiterhin keine Auskünfte erteilen können. Nur so viel: Kein Funktionär und kein Mitglied des SC Viktoria war in irgendeiner Weise und zu irgendeinem Zeitpunkt in eine Auseinandersetzung mit einem der Schiedsrichter verwickelt“, erklärt der SC Viktoria Krefeld auf Nachfrage.
Auch Andreas Kotira, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschuss Kempen/Krefeld kann aufgrund des laufenden Verfahrens nicht ins Detail gehen. Erste Aussagen decken sich allerdings mit dem, was Özbulat berichtete: „Unstrittig ist, dass es einen Vorfall von einem Helfer bei dem Turnier des SC Viktoria Krefeld gegeben hat und dass sich unsere Schiedsrichter dann solidarisch erklärt haben, dieses Turnier nicht weiter zu pfeifen. Das kann ich sagen. Alles andere müssen wir mit großer Vorsicht genießen, aber jetzt gilt es alles aufzuarbeiten.“
Der Vorfall beim Tobias-Horstkamp-Turnier liegt jetzt zur Klärung bei Rainer Hohn, der als Vorsitzender des Kreissportgerichts die Aufgabe hat, die genaue Sachlage zu prüfen.
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: