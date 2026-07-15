Schiedsrichter brechen Tobias-Horstkamp-Turnier ab – die Hintergründe

Die Schiedsrichter legen die Pfeife vorzeitig nieder. – Foto: Marcel Eichholz

Das Tobias-Horstkamp-Turnier am vergangenen Samstag (11. Juli) ist ein echtes Highlight in der Vorbereitung für die Teilnehmer. Die galt zumindest bis zur siebten Partie, als sich abseits des Rasens eine Auseinandersetzung zwischen Stefan Semir – einem der drei Unparteiischen an diesem Tag – und einer weiteren Person ergeben hat. Daraufhin entschied sich das Schiedsrichtergespann, dem neben Semir auch Christian Ungermann und Yannik Schoppmann angehörten, die verbleibenden drei Partien nicht weiter leiten zu wollen. Das haben die Beteiligten auf Nachfrage von FuPa Niederrhein berichtet.

FC Traar spielt das Turnier nicht zu Ende

Halil Özbulat, Trainer des FC Traar, der einer der fünf Teilnehmer waren, hat unserer Redaktion zugetragen, dass es einen Vorfall im Turnier gegeben habe, der für die Schiedsrichter Anlass genug war, um die Leitung niederzulegen: „Die Schiedsrichter haben das Turnier verlassen, weil der Mensch, der am Grill stand, eine Auseinandersetzung mit einem Schiedsrichter hatte. Das ist die Version, die uns mitgeteilt wurde“, berichtet Özbulat von der Besprechung, die es direkt im Anschluss mit allen Vereinsverantwortlichen der Teilnehmer gegeben hat. Daraufhin hat sich der FCT-Coach mit seiner Mannschaft besprochen und entschieden, ebenfalls nicht am Turnier teilnehmen zu wollen und in der Folge am verbleibenden Spiel gegen den VfB Uerdingen nicht anzutreten. Gleichzeitig hat Pascal Dierig, Übungsleiter des SC Schiefbahn, sich bereit erklärt, die restlichen Spiele zu pfeifen – nur eben ohne den FC Traar, der sich daraufhin sportlich mit dem zweiten Platz begnügen musste.

„Unstrittig ist, dass es einen Vorfall gegeben hat“

Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann weder der Kreisschiedsrichterausschusses Kempen/Krefeld noch der gastgebende Verein, SC Viktoria 09 Krefeld, ein genaueres Statement abgeben. „Wir können bestätigen, dass die Schiedsrichter das Tobias-Horstkamp-Turnier vor den letzten Spielen verlassen haben. Was genau der Auslöser dafür war, ist zur Zeit Gegenstand der internen Aufarbeitung und eines schwebenden sportgerichtlichen Verfahrens. Wir bitten um Verständnis, dass wir weiterhin keine Auskünfte erteilen können. Nur so viel: Kein Funktionär und kein Mitglied des SC Viktoria war in irgendeiner Weise und zu irgendeinem Zeitpunkt in eine Auseinandersetzung mit einem der Schiedsrichter verwickelt“, erklärt der SC Viktoria Krefeld auf Nachfrage.