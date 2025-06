Schiedsrichter-Boss Krüger lobt Entgegenkommen der FLF

Eine positive Nachricht gab der Präsident des Schiedsrichterausschusses der FLF (CAF), Alex Krüger am Dienstag gleich in seiner Eröffnungsrede bekannt: die international tätigen luxemburgischen Unparteiischen haben am Montag ihre VAR-Zertifizierung erhalten. „Es ist ein großer Meilenstein in unserem Schiedsrichterwesen, dass wir das hinbekommen haben.“ Er hob auch die Arbeit der Fitnesstrainer hervor, durch den die Verletzungen reduziert und die Leistungen verbessert werden konnten, sowie den Vorstand der FLF, der viele seiner Ideen akzeptierte.

FLF-Präsident Paul Philipp bedankte sich noch einmal bei Krügers Vorgänger Charel Schaack, der nach dem Kongress mit einer Ehrung ausgezeichnet wurde. Ebenfalls hob Philipp die gute Zusammenarbeit zwischen Alex Krüger und Alain Hamer hervor und gab zu verstehen, dass der neue CAF-Vorsitzende im Verwaltungsrat auf offene Türen stoßen würde.