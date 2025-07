Schiedsrichter Benedikt Häuser steigt auf

Dillenburg. Schiedsrichter Benedikt Häuser hat zur Saison 2025/2026 den Sprung in die Fußball-Gruppenliga geschafft. Der 31-Jährige bot in der Kreisoberliga starke Leistungen und überzeugte die Regionalbeauftragten. Damit wird Häuser, der seit 2021 als Referee im Einsatz ist, ab sofort als Gespannführer unterwegs sein. Die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg stellt in der Saison 2025/2026 in Dominik Bräunche, Joel Gillner, Sercan Künkör und Benedikt Häuser insgesamt vier Unparteiische, die Gruppenliga-Spiele leiten.