Schiedsrichter bedroht, Spielabbruch und nun die Strafe

Am 31.08.25 wurde das Spiel der Kreisliga B3 Franken Spfr Neckarwestheim - SGM Abstatt II/Ilsfeld II in der 83. Minute abgebrochen. Der Schiedsrichter hatte sich bedroht gefühlt und sah sich nicht in der Lage das Spiel fortzusetzen.

Das Sportgericht Franken hat nun ein Urteil gefällt.

Das Spiel wird wegen Verschulden eines Spielabbruchs mit 0 Punkten und 0:3 Toren für die SGM Abstatt II/Ilsfeld II als verloren gewertet. Entsprechend für die Spfr Neckarwestheim mit 3 Punkten und 3:0 Toren als gewonnen . Die den Schiedsrichter bedrohende Person wurde mit einer Geldstrafe im mittleren dreistelligen Bereich unter Vereinshaftung belegt.

So sieht die neue Tabelle der Kreisliga B3 Franken aus:

1. SSV Auenstein 3 2-1-0 17:4 7

2. Sport-Union Neckarsulm II 3 2-1-0 16:4 7

3. TG Böckingen II 2 2-0-0 11:2 6

4. Sportfreunde Neckarwestheim 3 2-0-1 5:8 6

5. TGV Eintracht Beilstein II 2 1-0-1 6:3 3

6. Aramäer Heilbronn II 1 1-0-0 3:1 3

7. TSG Heilbronn 3 1-0-2 8:14 3

8. NK Croatia Heilbronn 2 0-2-0 5:5 2

9. TV Flein II 2 0-1-1 2:3 1

10. SSV Klingenberg 2 0-1-1 4:6 1

11. SC Böckingen 1 0-0-1 1:5 0

12. SG SC Abstatt II 2 0-0-2 0:11 0

13. SV Heilbronn am Leinbach II 2 0-0-2 2:14 0

