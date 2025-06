Schiedsrichter aus Norheim winkt die Bundesliga

Norheim. Landesligist SG Hüffelsheim hat den Aufstieg gepackt – und ihr wohl bekanntester Fußballer auch. Das nämlich dürfte Patrick Kessel sein. Der 35-Jährige ist es gewohnt, vor Zigtausenden aufzulaufen – an der Seitenlinie, als Schiedsrichterassistent. Bislang bis hinauf in die Zweite, künftig auch in der Ersten Bundesliga.