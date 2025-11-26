 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Die Hallenregeln sollen vor dem Winter noch einmal aufgefrischt werden.
Die Hallenregeln sollen vor dem Winter noch einmal aufgefrischt werden. – Foto: Marcel Eichholz

Schiedsrichter aus Kempen-Krefeld erhalten Regel-Update zur Halle

Der Schiedsrichterausschuss des Kreises Kempen-Krefeld lädt zu zwei Belehrungsabenden ein.

Der Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Kempen-Krefeld lädt seine Schiedsrichter zu den beiden letzten Lehrabenden im Jahr 2025 ein. Die „ Schwarzkittel“ der sogenannten Ostgruppe treffen sich am Montag, dem 1. Dezember um 19 Uhr, im Sportpark Oppum , Am Holderpfad 200 in 47809 Krefeld-Oppum . Für die Schiedsrichter der Westgruppe ist die Veranstaltung am Freitag, dem 28. November um 19 Uhr, im Kreisjugendheim in 41334 Nettetal-Lobberich, Schulzenburgweg 7.

Auf den Schulungsabenden sprechen die Lehrwarte Daniel Halupzok (TSV Kaldenkirchen) und Moritz Behrend (Preußen Krefeld) über die aktuellen Hallenregeln. „Nur Schiedsrichter, die einen dieser Lehrabende besuchen, werden bei der Vergabe der Hallenturniere berücksichtigt“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Andreas Kotira (SC St.Tönis).

