Schiedsrichter aus Kempen-Krefeld erhalten Regel-Update zur Halle

Der Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Kempen-Krefeld lädt seine Schiedsrichter zu den beiden letzten Lehrabenden im Jahr 2025 ein. Die „ Schwarzkittel“ der sogenannten Ostgruppe treffen sich am Montag, dem 1. Dezember um 19 Uhr, im Sportpark Oppum , Am Holderpfad 200 in 47809 Krefeld-Oppum . Für die Schiedsrichter der Westgruppe ist die Veranstaltung am Freitag, dem 28. November um 19 Uhr, im Kreisjugendheim in 41334 Nettetal-Lobberich, Schulzenburgweg 7.