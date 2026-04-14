Schiedsrichter attackiert! Sparta reagiert sofort mit Rauswurf

– Foto: Thomas Rinke

Nach dem Bezirksliga-Spiel beim VfR Dostluk Osterode zieht Sparta Göttingen personelle Konsequenzen und beendet die Zusammenarbeit mit dem Spieler mit sofortiger Wirkung.

Der Sparta Göttingen hat die sofortige Trennung von Spieler Abdelhafiz Dalil bekanntgegeben. Anlass ist nach Angaben des Vereins ein unsportliches Verhalten im Anschluss an die Partie in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 vom vergangenen Sonntag beim VfR Dostluk Osterode. Dalil soll den Unparteiischen beschimpft und körperlich attackiert haben.

In einer Stellungnahme macht der Vorstand deutlich, dass er das Verhalten des Spielers nicht akzeptiert. „Sein Verhalten ist inakzeptabel und steht im Widerspruch zu den grundlegenden sportlichen Prinzipien von Respekt und Fairness im Fußball“, teilte der Verein mit. Mit der sofortigen Trennung setzt Sparta Göttingen damit ein klares Zeichen.