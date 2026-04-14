Schiedsrichter attackiert! Sparta reagiert sofort mit Rauswurf

Nach dem Bezirksliga-Spiel beim VfR Dostluk Osterode zieht Sparta Göttingen personelle Konsequenzen und beendet die Zusammenarbeit mit dem Spieler mit sofortiger Wirkung.
Der Sparta Göttingen hat die sofortige Trennung von Spieler Abdelhafiz Dalil bekanntgegeben. Anlass ist nach Angaben des Vereins ein unsportliches Verhalten im Anschluss an die Partie in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 vom vergangenen Sonntag beim VfR Dostluk Osterode. Dalil soll den Unparteiischen beschimpft und körperlich attackiert haben.
In einer Stellungnahme macht der Vorstand deutlich, dass er das Verhalten des Spielers nicht akzeptiert. „Sein Verhalten ist inakzeptabel und steht im Widerspruch zu den grundlegenden sportlichen Prinzipien von Respekt und Fairness im Fußball“, teilte der Verein mit. Mit der sofortigen Trennung setzt Sparta Göttingen damit ein klares Zeichen.
Entschuldigung an Schiedsrichter, Gastgeber und Zuschauer
Zugleich bemühte sich der Verein um eine deutliche Distanzierung von dem Vorfall. Der Vorstand bedauerte das Fehlverhalten nach eigenen Angaben ausdrücklich und entschuldigte sich im Namen der 1. Herrenmannschaft sowie des gesamten Vereins bei den Schiedsrichtern, dem gastgebenden Verein und den Zuschauern.
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Für Dalil war es nicht der erste Platzverweis in dieser Saison. Er war durch eine Tätlichkeit aufgefallen. Ende Oktober schlug er einem Spieler des SCW Göttingen ins Gesicht und sah glatt Rot.
Mit der öffentlichen Erklärung versucht Sparta Göttingen, den Vorfall sportlich und organisatorisch rasch aufzuarbeiten. Weitere Angaben zu den genauen Hintergründen des Geschehens machte der Verein zunächst nicht.
VfR Dostluk Osterode – Sparta Göttingen 2:2
VfR Dostluk Osterode: Jan Niklas Blum, Jonas Wand (4. Ismet Atas), Timo Henke (50. Julian Wahmke), Mehmet Özer, Marco Sander, Lukas Bode, Arel Hamdan (82. Justin-Fabian Henke), Ismail Boran, Mohamed Ali Traroe, Max Steffahn, Ihan Osso - Trainer: Okan Avci
Sparta Göttingen: Mike Baumfalk, Kevin Henkies, Marvin Winkler, Mazlum Dogan, Erson Saciri (72. Alfred Yeboah), Dzofani Ramadani (82. Erdem Kazan), Dino Dzajic (70. Grzegorz Podolczak), Abdelhafiz Dalil, Richmond Sam (70. David Owusu), Mario Kame - Trainer: Esmir Muratovic
Schiedsrichter: Niklas-Kevin Schütte
Tore: 0:1 Mario Kame (4.), 0:2 Dzofani Ramadani (45.), 1:2 Lukas Bode (48.), 2:2 Julian Wahmke (71. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Abdelhafiz Dalil (90./Sparta Göttingen/)