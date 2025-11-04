Schiedsrichter-Attacke führt zu Spielabbruch in der Kreisklasse

Nach einem Dreierpack von Leon Connor Ernst und dem 4:0 durch Adolf-Richard Stutterheim hatten die Oberröblinger zur Stundenmarke alles unter Kontrolle. Dann jedoch zückte der Schiedsrichter Andreas Müller eine Gelb-Rote Karten für den VfB, woraufhin ein Spieler der Hausherren den Unparteiischen körperlich attackierte. Daraufhin brach der Referee die Partie ab.

Verein reagiert empört: "Immer noch sehr schockiert"

"Wir sind als Verein immer noch sehr schockiert über den Vorfall von Sonntag", erklärte der Vorstand des VfB Oberröblingen auf FuPa-Anfrage. "Gewalt und Aggressionen haben auf unserem und auf anderen Sportplätzen nichts verloren. Emotionen, welche respektvoll sind, gehören dazu, aber hier wurde eine Grenze überschritten", betonten die Verantwortlichen: "Wir haben für das Verhalten kein Verständnis, der Verein hat sich bereits beim Schiedsrichter für den Vorfall entschuldigt."

Mit der Wertung der Begegnung muss sich nun das zuständige Sportgericht beschäftigen. Der VfB Oberröblingen, der am Sonnabend beim 7:1-Heimerfolg der Landesklasse-Elf gegen den TSV Kickers Gonnatal vor mehr als 300 Zuschauern noch ein Fußballfest gefeiert hatte, sei nach dem Gewaltvorfall tags darauf "noch mit der Aufarbeitung der Geschehnisse beschäftigt", erklärte der Vorstand.