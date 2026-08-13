Schiedsrichter-Assistent Ken Eichentopf: Einsatz vor 15.000 Fans im Grünwalder Stadion

Hat die Aufgabe mit Bravour gemeistert: Ken Eichentopf (28) von der SpVgg Mauern war als Assistent bei der Partie 1860 München gegen Augsburg II im Einsatz. – Foto: Bauer

Der 28-Jährige aus Mauern hatte seinen großen Einsatz beim Spiel TSV 1860 München gegen FC Augsburg II. Einen Tag später leitete er sein erstes Bayernliga-Spiel als Hauptschiedsrichter.

Die Saison im bayerischen Amateurfußball ist noch jung. Doch sie hat bereits den einen oder anderen Gewinner hervorgebracht. Wie Schiedsrichter Ken Eichentopf (28) von der SpVgg Mauern: Dieser hatte das ganz große Los gezogen und beim Regionalliga-Match des TSV 1860 München gegen den FC Augsburg II (2:2) seinen ersten Einsatz im Grünwalder Stadion. Und es war sicherlich nicht sein letzter.

Ken Eichentopf ist als Unparteiischer in die Bayernliga aufgestiegen und als Assistent in die Regionalliga. Dort gehört er nun als fester Assistent zu dem Team von Schiedsrichter Johannes Wagner (SV Zuchering). Der Ingolstädter ist auf dem Sprung in die 3. Liga und soll deshalb in der bayerischen Regionalliga die kniffligeren Spiele bekommen. „Wenn du dann nach Rostock fährst, kennst du diese Atmosphäre“, sagt Eichentopf.

Die ersten Einsätze des neuen Regionalliga-Assistenten aus Mauern hatten es in sich. An der Seite von Wagner bekam er bereits zwei Ligaspiele, 1. FC Nürnberg II gegen SpVgg Unterhaching und TSV 1860 München gegen FC Augsburg II, sowie am vergangenen Dienstag den Toto-Pokal-Hit SV Heimstetten gegen SpVgg Unterhaching zugeteilt.

Da habe ich mein Repertoire an Schimpfworten schon erweitert.

Ken Eichentopf über seinen Job vor der Gegengerade

„Beim Warmmachen schaust du in das Rund – und das ist schon geil“, sagte Ken Eichentopf über sein erstes Spiel als Assistent im Grünwalder Stadion vor 15.000 Zuschauern. Dennoch hatte ihn bei diesem besonderen Einsatz die Normalität schnell eingeholt: „Da prasseln noch viel mehr Einflüsse auf dich ein als bei anderen Spielen. Aber mit dem Anpfiff hast du dann 22 Fußballspieler auf dem Platz. So wie überall.“ Das Ambiente sei bei dieser Partie anders gewesen, weil man nicht konkrete Personen höre, „sondern bei den Entscheidungen des Schiedsrichters eher so ein Grundrauschen“. Eichentopf bewachte die Seitenlinie direkt vor der Gegengerade, im Grünwalder liebevoll „Stehhalle“ genannt. „Da habe ich mein Repertoire an Schimpfworten schon erweitert“, witzelt der 28-Jährige.

Einen Tag nach seinem Assistenten-Job im Grünwalder Stadion folgte übrigens gleich der nächste Meilenstein seiner Karriere: Beim 2:0-Heimsieg des FC Deisenhofen gegen den FC Ismaning hatte er sein erstes Bayernliga-Spiel als Referee. „Auf diesen Einsatz habe ich mich auch sehr gefreut“, erzählt der Mauerner. „Denn die Bayernliga als Schiedsrichter war schon immer mein großes Ziel.“ Diese Premiere meisterte er ebenfalls ohne Probleme. Nach der Partie sprach niemand über den Unparteiischen – und das ist bei den Fußballern bekanntlich das größte Lob.

Nach den ersten mit Bravour bestandenen Aufgaben deutet sich an, dass dieses Jahr für Ken Eichentopf entscheidende Weichenstellungen mit sich bringen könnte: Er hat die Chance, in der Regionalliga vom normalen zum speziellen Assistenten befördert zu werden. Das ist eine Art Förderprogramm. Eichentopf steht dann möglicherweise vor der Entscheidung, ob er seine Karriere als Assistent oder als Schiedsrichter vorantreibt. In der Rolle des Hauptschiedsrichters wäre die Regionalliga Bayern das logische Ziel. Als Assistent könnte der Weg nach oben in die 3. Liga oder auch die 2. Bundesliga führen. Spätestens in der 2. Bundesliga gibt es dann reine Assistenten, die nicht mehr als Referees unterwegs sind. „Da bekommt man von den Verantwortlichen manchmal einen Wink, welche Entscheidungen Sinn machen“, sagt Eichentopf.