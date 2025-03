Schiedrichtertag Kempen-Krefeld: Ausschuss bestätigt

Auf dem Schiedsrichtertag des Fußballkreises Kempen-Krefeld in Willich-Anrath wurden die Mitglieder des Schiedsrichterausschusses überwiegend einstimmig für die nächsten vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Als Kreisschiedsrichterobmann geht Andreas Kotira in seine dritte Legislaturperiode. Verabschiedet wurde Hans-Peter „Piko“ Franken.