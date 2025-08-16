Schiedrichter im Profibereich: Leistungssportler mit Pfeife

Mainz. Ab diesem Freitag ist die sechsteilige Dokumentation „Unparteiisch2“ in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie beleuchtet das Schiedsrichterwesen im deutschen Profifußball aus verschiedenen Perspektiven. Eine der drei Hauptprotagonisten ist Fabienne Michel, die in Mainz lebt und für ihren Heimatverein TSV Gau-Odernheim pfeift. Wir sprachen mit der Drittliga-Schiedsrichterin.

Ab Freitag ist die sechsteilige Doku „Unparteiisch2“ in der ARD-Mediathek online. Wie haben Sie den Dreh erlebt?

Also ich habe das im vergangenen Sommer beim Saisonabschluss erfahren, dass wir ein Jahr lang begleitet werden. Ich muss sagen, ich habe es insgesamt als wirklich positiv erlebt. Wir hatten mehrere Drehtage und das Fernsehteam hat mich bei mehreren Spielen begleitet. Ich bin dem Team, Tom Ockers (Regisseur und Autor, Anm.) und seinen Mitarbeitern, sehr dankbar, weil es uns rundherum unauffällig begleitete. Man hat es kaum bemerkt, sodass wir Schiedsrichter - und das ist für mich wichtig – uns wohlfühlten und unsere Abläufe genauso durchziehen konnten, wie wenn wir ohne Fernsehteam unterwegs sind. Die Zusammenarbeit war sehr gut.

Nein, so speziell jetzt nicht, nein.

Welche Bedeutung im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung der Schiedsrichter messen Sie der Doku bei?

Ich glaube, dass die Doku-Serie einen super Einblick in unsere Arbeit vermittelt. Man kann sehr gut sehen, was wir alles tun für die Schiedsrichterei, wie so ein Spieltag bei uns abläuft, wie wir mit Spielern reden, wie Spieler mit uns reden. Und auch, wie komplex manche Entscheidungen sind und was sonst noch dazu gehört; also zum Beispiel begleitete das Fernsehteam uns auch im Trainingslager oder bei Trainingseinheiten (im Fall von Fabienne Michel unter anderem Laufeinheiten beim TSV Schott Mainz, Anm.). Ich finde, diese Reportage gibt einen guten Gesamtüberblick über die ganze Schiedsrichtertätigkeit.

Ihr Alleinstellungsmerkmal war, dass sie die einzige Schiedsrichterin im Männer-Profibereich des DFB sind. Wie bewerten Sie die Situation mit Blick auf diese Statistik?

Ich bewerte das überhaupt nicht. Es fühlt sich für mich auch gar nicht so an. Grundsätzlich ist das für mich gar kein Thema, zumal es auch tatsächlich gar nicht so ist, dass ich die einzige Schiedsrichterin bin. Das wird irgendwie oft so geschrieben, aber es gibt weitere Frauen in den ersten drei Ligen der Männer. Zum Beispiel im VAR-Bereich Katrin Rafalski, Riem Hussein, Vanessa Kaminski oder Franziska Wildfeuer. Ab der neuen Saison gibt es noch eine weitere Drittliga-Schiedsrichterin, Davina Lutz. Also für mich ist es kein Thema.

In der Doku positioniert sich der DFB ganz klar zum Leistungsprinzip im Profibereich. Er spricht sich also klipp und klar gegen die Quotenregelung aus. Ist es aus Ihrer Sicht aufgrund der biologischen Unterschiede der beiden Geschlechter fair?

Ich finde, das ist richtig so. Es ist nun mal so, dass ich Spiele im professionellen Herrenfußball leite. Und dann muss ich eben fit sein und die gleichen Anforderungen erfüllen wie die Männer auch. Ich möchte nicht wegen irgendeiner Quotenregelung auf diesem Niveau Spiele leiten, sondern weil ich im Vergleich mit allen anderen den Qualitätsmaßstab erfülle. Für mich ist es dann auch vollkommen in Ordnung und auch wünschenswert, dass der Leistungsgedanke bei der Auswahl der Schiedsrichter zählt und es keinen Geschlechtsbonus gibt.

Im öffentlichen Diskurs wurde Ende vergangener Saison die These aufgestellt, dass Sie in die Bundesliga aufsteigen könnten. Wie viel Wahrheit war damals dran?

Das kann ich, ehrlich gesagt, nicht beurteilen. Ich denke immer von Saison zu Saison und von Spiel zu Spiel und versuche, mein Bestes zu geben. Am Ende der Saison braucht man einfach viele gute Spiele und muss viele gute Leistungen gezeigt haben, um Chancen zu haben. Aber man darf nicht vergessen, es gibt auch viele andere gute Drittliga-Schiedsrichter und zu beurteilen, wer nun aufsteigt oder nicht aufsteigt, ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe.

Der sexistische Übergriff von Verl, sogenannte Fans von Rot-Weiss Essen, konfrontierte Sie zum ersten Mal mit der Schattenseite des Schiedsrichterwesens. Was hat dieser Skandal, in dem Sie persönlich angegriffen wurden, mit Ihnen gemacht?

Natürlich hat mich der Vorfall erstmal schockiert. Das ist eine Seite, die ich so in dieser Intensität noch nicht gesehen hatte. Ich liebe den Fußball mit seiner Kultur und Leidenschaft. Aber wenn Emotionen in diskriminierende Beleidigungen umschlagen, ist eine klare Grenze überschritten.

Sie haben nach diesem Eklat sehr viel Zuspruch bekommen. Der Vorfall hat in der öffentlichen Diskussion eine Lawine losgetreten. Half es Ihnen, das Trauma zu bewältigen?

Es ist kein Trauma, es war eine negative Erfahrung. Ja, ich habe die Reaktionen wahrgenommen. Ich habe persönlich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und auch registriert, wie sich andere zu dem Thema positionierten und mir quasi zur Seite gestanden haben. Das hat mich total gefreut. Man fühlt sich dadurch irgendwo ein Stück weit unterstützt. In der Zeit erhielt ich unglaublich viele positive Nachrichten, die ich in dieser Menge gar nicht beantworten konnte. Aber jede einzelne freute mich.

Sind Sie nach dem Spiel von Verl in die nächsten Spiele anders reingegangen als vorher?

Nein, man muss gucken, dass man solche Vorfälle nicht weiter mit sich herumträgt. Man muss es irgendwie schaffen, den Reset-Knopf zu drücken und wieder ganz normal in die Spiele reinzugehen. Sonst ist man noch nicht dazu bereit.

Wie lange brauchte es, bis Sie wieder „bereit“ für Ihren nächsten Einsatz waren?

Ich habe durch mein Umfeld und die Unterstützung schnell wieder meinen Fokus setzen können. Dabei hat es auch geholfen, soziale Netzwerke und Berichterstattungen zu meiden und bei mir selbst zu bleiben. Ich war am darauffolgenden Wochenende Vierte Offizielle in der Zweiten Bundesliga und bin dann sonntags in die Türkei geflogen – zum nächsten Womens-Nations-League-Einsatz.

Fühlten Sie sich vom DFB in dieser Phase nach Verl gut unterstützt?

Ja. Ich wurde bei der ganzen Aufarbeitung stets begleitet, und es gibt ja zum Beispiel auch eine sportpsychologische Betreuung und auch seitens der sportlichen Leitung gab es mehrere Telefonate und vom DFB habe ich mich da ebenfalls prima unterstützt gefühlt.

Demnach sind Sie jüngst unbeschwert zur Frauen-Europameisterschaft der U19 nach Polen gereist. Sie haben dort sogar das Finale gepfiffen, das Spanien 4:0 gegen Frankreich gewonnen hat. Wie ist das Turnier für Sie gelaufen?

Richtig gut. Also ich muss sagen, ich kam von Anfang an in einen richtig guten Flow rein. Ich fühlte mich von Anfang an wohl. Das ist ja bei Turnieren, die länger dauern, wichtig. Mit dabei war Jasmin Matysiak, das hat auch geklappt. Ich hatte dann direkt beim ersten Spieltag auch das erste Spiel und ja: es lief einfach.

Das Interview führte Claus Rosenberg