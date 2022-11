Schiedlich friedlich Regionalliga Südwest +++ Walldorf und Bahlingen trennen sich 1:1

Den einzigen Wechsel, den Walldorfs Cheftrainer Matthias Born in seiner Startelf vornahm war Theo Politakis für Emilian Lässig, der mit Mandelproblemen ausfiel. Ansonsten liefen dieselben Spieler auf, die vorige Woche in Mainz mit 2:1 gewinnen konnten.

Mit der ersten Aktion des Spiels ging Bahlingen in Führung, Pepic startete über rechts durch und platzierte seinen Abschuss unhaltbar ins linke, obere Kreuzeck (2.). Die Reaktion der Walldorf auf den frühen Rückstand war gut, nach einer Viertelstunde köpfte Carl nach einer Flanke von Mario Müller den 1:1-Ausgleich. Im Anschluss verflachte die Partie und Torraumszenen sollten sich bis zum Pausenpfiff nicht mehr ereignen.

Nach der Pause übernahm der FCA die Spielkontrolle und dominierte die Partie mit viel Ballbesitz und jeder Menge Angriffsaktionen. In der 56. Minute war es Niklas Antlitz, der einen Kopfball knapp neben den rechten Pfosten setzte. Walldorf blieb am Drücker und hatte durch Carl die nächste gute Torgelegenheit, als er eine Hereingabe von Maximilian Waack am ersten Pfosten nicht über die Linie drücken konnte (64.). Kurz darauf zischte eine scharfe Walldorfer Hereingabe an Freund und Feind, aber auch haarscharf am langen Pfosten vorbei (66.). In der Schlussviertelstunde spielte die Born-Elf voll auf Sieg und kam durch Henry Crosthwaite dem vermeintlichen Führungstreffer noch einmal ganz nahe (79.). Beinahe wäre man am Ende ganz ohne Punkte da gestanden, den in der 87. Minute zappelte die Kugel nach einer seitlichen Standardsituation im Walldorfer Netz, die Unparteiische Wacker entschied jedoch auf Stürmerfoul.

Stimmen zum Spiel: