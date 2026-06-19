Schickt FuPa Niederrhein eure besten Bilder von der Mannschaftsfahrt!

Schickt uns jetzt eure besten Schnappschüsse von der Mannschaftsfahrt! – Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Egal ob auf Malle im Bierkönig, am Strand in den Niederlanden oder doch der Städtetrip. Für viele Mannschaften gehört es einfach dazu in der Ferne auf die abgelaufene Saison anzustoßen. Schickt uns jetzt eure besten Schnappschüsse und seid Teil der großen Mannschaftsfahrt-Galerie von FuPa Niederrhein! Und so gehts!

Schickt uns eure besten Schnappschüsse von der Mannschaftsfahrt!

Die Mannschaftsfahrt rundet einfach jede Saison perfekt ab – egal ob nach einem Aufstieg, Abstieg oder einer völlig unaufgeregten Spielzeit. Da hat einfach jeder Bock drauf! Auf den Social-Media-Plattformen posten Vereine auch schon wie wild: Der 1. FC Kleve beispielsweise – gerade aus der Oberliga abgestiegen – zeigt sich als Mannschaft direkt aus dem Bierkönig.

Und weil wir's so schön finden, wollen wir von jedem Verein vom Niederrhein, der sich gerade auf Tour befindet oder schon unterwegs war, die besten Eindrücke sammeln und als Galerie veröffentlichen. Denn wir finden, diese Fahrten gehören eben genauso zum Amateurfußball wie die Spiele am Sonntag, die Bratwurst auf dem Grill und das Kaltgetränk am Seitenrand. Es ist einfach „Aus Liebe zum Fußball“.