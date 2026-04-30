Schickt Abbach Kosova in die Bezirksliga? – Entwarnung bei Rötzer

Wird der Abstieg des FC Kosova Regensburg am Wochenende besiegelt? – Foto: Felix Schmautz

In der Landesliga Mitte könnten am drittletzten Spieltag mehrere Würfel fallen. Der TSV Bad Abbach kann den FC Kosova Regensburg am Samstag endgültig in die Bezirksliga schießen – und selbst mit einem Heimsieg den Klassenerhalt fixieren. Gleiches wie für Abbach gilt für den 1. FC Bad Kötzting, der erst am Sonntag beim ASV Burglengenfeld gastiert. Im Zweikampf um den Nichtabstiegsplatz 14 stecken sowohl der FC Tegernheim (beim Tabellenführer SpVgg Landshut) als auch der SV Etzenricht (daheim gegen den Rangdritten SpVgg Lam) diesmal klar in der Außenseiterrolle. Stark unter Druck steht der TB 03 Roding. Will die Klebl-Crew dem direkten Abstieg von der Schippe springen, sollte im Heimspiel gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf gepunktet werden.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut FC Tegernheim Tegernheim 15:00 live PUSH



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Der souveräne Sieg in Eggenfelden hat uns sehr gut getan. Den Schwung wollen wir mitnehmen. Mit Tegernheim kommt ein unangenehmer Gegner zu uns. Das ist der Mannschaft jedoch bewusst und wir werden alles reinlegen, um die Punkte bei uns zu lassen.“



Personalien: Kenneth Sigl, Tobias Steer und Alexander Hagl werden vermutlich in den Kader zurückkehren. Bei Spielertrainer Maier wird es wahrscheinlich zu knapp.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Gegen den Spitzenreiter sind wir natürlich krasser Außenseiter. Landshut ist von der Qualität her mit Sicherheit die stärkste Mannschaft in der Liga und steht zu Recht an der Tabellenspitze. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch dringend Punkte für den Klassenerhalt. Wir waren im Hinspiel ganz nah an einem Punktgewinn dran und werden alles raushauen, um etwas mitzunehmen.“



Personalien: Wegen Blessuren oder Krankheit gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen. Kapitän Maximilian Wasmeier, Tobias Schwarzmeier und Florian Schwab sind angeschlagen, weshalb ihr Einsatz ungewiss ist.













Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „In Luhe-Wildenau konnten wir überraschen, dementsprechend motiviert werden die Gäste anreisen. Zu Hause wollen wir nicht leer ausgehen , dafür müssen wir aber die starke Offensive der Gäste in den Griff bekommen.“



Personalien: Es bleibt gegenüber der Vorwoche alles beim Alten.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Vornbach treffen wir auf einen Aufsteiger, der eine richtig gute erste Landesliga-Saison spielt und über ein spielstarkes Kollektiv verfügt. Das wird eine richtig knifflige Aufgabe für uns. Wir wollen versuchen, den Schwung der zweiten Halbzeit gegen Seebach mit nach Vornbach zu nehmen und dort punkten.“



Personalien: Verteidiger Daniel Ettl muss ersetzt werden. Ansonsten gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.







Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr SV Etzenricht Etzenricht SpVgg Lam SpVgg Lam 16:00 PUSH



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Uns erwartet am Samstag eine Herkulesaufgabe. Die SpVgg Lam zählt zu den stärksten Mannschaften der Liga und steht völlig zu Recht da oben. Uns ist bewusst, dass schon sehr viel zusammenkommen muss, um die Punkte bei uns behalten zu können. Aber wir wollen unbedingt unser Möglichstes tun, uns diese Chance zu erarbeiten.“



Personalien: Stammkeeper Dominik Pautsch und Lukas Neumeier sind möglicherweise wieder eine Option. Nach einer eineinhalbjährigen Zwangspause könnte Tom Griesbeck zum ersten Mal wieder im Aufgebot stehen. Reservespieler Tom Herrmann, der die letzten Wochen ausgeholfen hat, steht diesmal nicht zur Verfügung.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Etzenricht hat zuletzt konstant gepunktet und Blut geleckt. Dementsprechend wird das eine schwere Auswärtsaufgabe, die wir aber meistern und unsere gute Form unter Beweis stellen wollen.“



Personalien: In Schwandorf mussten kurzfristig der erkrankte Moritz Seidel sowie der angeschlagene Luca Schmid ersetzt werden. Zumindest bei Seidel sollte es wieder gehen. Definitiv wieder an Bord ist der am Dienstag studienbedingt unabkömmliche Dominik Pongratz, so dass Simon Loderbauer der einzige fixe Ausfall ist.







Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Kosova Regensburg FC Kosova 16:00 PUSH



Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Wir hinken unseren eigenen Erwartungen weit hinterher. Vielleicht haben wir uns lange zu sicher gefühlt. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, sich aufzuraffen und den für die Landesliga einfach notwendigen Biss zu zeigen. Denn aktuell sind wir drauf und dran, unserer eigentlich gutes erstes Landesliga-Jahr mit richtig fadem Beigeschmack zu beenden.“



Personalien: Tim Poschenrieder ist wieder eine Alternative. Lukas Zeitler ist weiterhin krank, weshalb sein Einsatz auf der Kippe steht.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Realistisch betrachtet sind wir bereits abgestiegen, jedoch ist theoretisch die Relegation noch drin. Ich erwarte von den Jungs, dass die letzen drei Spiele der Saison mit vollem Einsatz und voller Motivation zu Ende gespielt werden. Bad Abbach ergeht es wie uns in der letzen Saison – sie spielten eine super Vorrunde, wohingegen die Rückrunde nicht so glatt lief.“



Personalien: Endrit Veselaj weilt im Urlaub und Seifeddine Ketiti ist krank. Ansonsten gibt es noch einige Unklarheiten im Kader, welche sich erst noch auflösen werden.







Ettmannsdorf-Coach Christian Most muss weiterhin mit einem schmalen Kader auskommen. – Foto: Thomas Schneider









Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Aufgrund der Niederlage gegen Passau haben wir den Einzug in die Relegation nicht mehr selbst in der Hand. Wir müssen jetzt auf uns schauen und versuchen, dass wir das Maximum aus den verbleibenden drei Spielen herausholen. Dann wird man am Schluss sehen, für was es gereicht hat.“



Personalien: Beim gestrigen Nachholspiel gegen Passau musste TB-Keeper Sebastian Rötzer nach einem Zusammenprall lange auf dem Feld behandelt werden. Tags darauf kann sein Trainer leichte Entwarnung geben: „Im Krankenhaus wurde bei ihm eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Sonst geht's ihm den Umständen entsprechend. Wir sind froh, dass nicht mehr passiert. Trotzdem wird er vermutlich zwei Wochen ausfallen“, informiert Klebl. Ansonsten dürfte es im Vergleich zum Mittwoch keine großartigen Änderungen geben.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Derzeit müssen wir mit vielen Widerständen und negativen Erlebnissen kämpfen. Verletzungssorgen, das Aufstiegsrennen der 2. Mannschaft und ein kleiner Kader prägen – neben den sportlichen Faktoren wie das Vergeben von großen Torchancen und das Kassieren von zu vielen und einfachen Gegentoren – unsere letzten Wochen. Leider kommen dann wie gegen Lam spielentscheidende Schiedsrichterentscheidungen auch noch dazu. Ein klares absichtliches Handspiel auf der Torlinie verhindert – wie auf der Aufzeichnung zu sehen – unseren Ausgleich und die Rote Karte für den Gegner. Das alleine ist natürlich nicht der Grund für die Niederlage am Dienstag, aber eben ein weiterer Widerstand, mit dem wir umgehen müssen. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, die letzten drei Saisonspiele erfolgreich zu gestalten, um so wenn möglich die 60 Punkte-Marke noch zu überschreiten. Gegen Roding wird das, wie in jedem Spiel der Landesliga Mitte, aber nicht einfach werden. Die Heimmannschaft braucht jeden Punkt für den Klassenerhalt. Dementsprechend erwarte ich eine hochmotivierten Auftritt des Gegners.“



Personalien: Mit Balthasar Sabadus verabschiedete sich ein weiterer Spieler aus Verletzungsgründen vorzeitig in die Sommerpause. Auch Tobias Bernkopf, Maximilian Bauer und Felix Wifling werden kein Spiel mehr absolvieren können. Bei den angeschlagenen Spielern bleibt es wie zuletzt abzuwarten, wer schlussendlich auflaufen kann.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Der Derbysieg gegen Ettmannsdorf wurde durch viel Energie erreicht. Diese Energie wollen wir ins vorletzte Heimspiel der Saison rein transportieren. Ziel sind drei Punkte, die uns aber nicht geschenkt werden.“



Personalien: Gegenüber dem vergangenen Auftritt bleibt der Kader weitestgehend unverändert.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Burglengenfeld spielt eine sehr starke Saison und ist vor allem in der Offensive ganz stark bestückt. Von daher gehe ich von einem sehr schweren Auswärtsspiel aus. Dennoch wollen wir schnellstmöglich wieder punkten, um den endgültigen Klassenerhalt zu sichern.“



Personalien: Routinier Christoph Schwander muss nach wie vor passen. Hinter Kilian Ettl steht ein Fragezeichen. Wenn es gut läuft, könnte Simon Schneider in den Kader zurückkehren. Dazu kommen die üblichen Langzeitverletzten.





Außerdem spielen:





Morgen, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV Bogen Bogen 14:00 live PUSH





Morgen, 14:30 Uhr FC Teisbach Teisbach SSV Eggenfelden Eggenfelden 14:30 live PUSH



