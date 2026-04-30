Schicksalstage in der Landesliga: Wer bewahrt die Nerven?

– Foto: Franziska Lindhorst

In der Landesliga Nord läuft am 24. Spieltag weiter, ein Termin, an dem die Luft vor sportlicher Anspannung knistern dürfte. Es ist die Phase der Saison, in der die Hoffnung auf den Klassenerhalt gegen den unerbittlichen Druck der Tabelle antritt und jede Begegnung das Potenzial hat, über sportliche Schicksale zu entscheiden.

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Ein echtes Schicksalsspiel im Tabellenkeller eröffnet den Samstagnachmittag. Der SV Eintracht Alt Ruppin empfängt als Tabellendreizehnter mit 20 Punkten den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, der mit 18 Zählern direkt dahinter auf Rang 14 lauert. Die Gastgeber gehen mit dem psychologischen Vorteil des 3:1-Hinspielsieges in diese nervenaufreibende Begegnung, in der für beide Seiten jeder gewonnene Zweikampf über den Verbleib in der Spielklasse entscheiden kann.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick FC Schwedt 02 FC Schwedt 15:00 PUSH

In Zehdenick herrscht sportliche Alarmstufe Rot. Der Tabellenvorletzte, der derzeit lediglich 14 Punkte aufweist, empfängt den FC Schwedt 02. Die Gäste aus der Uckermark stehen mit 33 Punkten auf dem siebten Platz und reisen mit der Empfehlung eines deutlichen 5:1-Erfolgs aus dem Hinspiel an. Für Zehdenick ist es eine der letzten Gelegenheiten, den drohenden Absturz mit aller Macht abzuwenden und den Kampfgeist der Saison neu zu entfachen.

Der FV Preussen Eberswalde bittet als Tabellensechster zum Heimspiel. Mit 36 Punkten im Gepäck treffen sie auf den BSC Fortuna Glienicke, der mit 22 Punkten auf Platz 10 rangiert. Eberswalde sinnt auf Wiedergutmachung für die schmerzhafte 2:4-Niederlage im Hinspiel, während Glienicke alles daran setzen wird, den Vorsprung auf die gefährdeten Zonen der Tabelle weiter auszubauen.

Der FSV Bernau möchte seine Position im oberen Tabellendrittel weiter zementieren. Als Tabellenvierter mit 48 Punkten empfängt man den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse, der mit 20 Zählern auf dem zwölften Rang gegen den Abstieg kämpft. Bereits das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Bernau mit 3:2 für sich entschied. Für die Gäste aus Neustadt zählt im Ringen um den Klassenerhalt jede Minute Leidenschaft gegen einen spielstarken Favoriten.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 14:00 PUSH