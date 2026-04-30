 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Schicksalstage in der Landesliga: Wer bewahrt die Nerven?

Landesliga Nord: Schönow und Eberswalde fordern ihre Hinspiel-Bezwinger in entscheidenden Partien heraus.

von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Franziska Lindhorst

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In der Landesliga Nord läuft am 24. Spieltag weiter, ein Termin, an dem die Luft vor sportlicher Anspannung knistern dürfte. Es ist die Phase der Saison, in der die Hoffnung auf den Klassenerhalt gegen den unerbittlichen Druck der Tabelle antritt und jede Begegnung das Potenzial hat, über sportliche Schicksale zu entscheiden.

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Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
14:00

Ein echtes Schicksalsspiel im Tabellenkeller eröffnet den Samstagnachmittag. Der SV Eintracht Alt Ruppin empfängt als Tabellendreizehnter mit 20 Punkten den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, der mit 18 Zählern direkt dahinter auf Rang 14 lauert. Die Gastgeber gehen mit dem psychologischen Vorteil des 3:1-Hinspielsieges in diese nervenaufreibende Begegnung, in der für beide Seiten jeder gewonnene Zweikampf über den Verbleib in der Spielklasse entscheiden kann.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
15:00

In Zehdenick herrscht sportliche Alarmstufe Rot. Der Tabellenvorletzte, der derzeit lediglich 14 Punkte aufweist, empfängt den FC Schwedt 02. Die Gäste aus der Uckermark stehen mit 33 Punkten auf dem siebten Platz und reisen mit der Empfehlung eines deutlichen 5:1-Erfolgs aus dem Hinspiel an. Für Zehdenick ist es eine der letzten Gelegenheiten, den drohenden Absturz mit aller Macht abzuwenden und den Kampfgeist der Saison neu zu entfachen.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
15:00

Der FV Preussen Eberswalde bittet als Tabellensechster zum Heimspiel. Mit 36 Punkten im Gepäck treffen sie auf den BSC Fortuna Glienicke, der mit 22 Punkten auf Platz 10 rangiert. Eberswalde sinnt auf Wiedergutmachung für die schmerzhafte 2:4-Niederlage im Hinspiel, während Glienicke alles daran setzen wird, den Vorsprung auf die gefährdeten Zonen der Tabelle weiter auszubauen.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
15:00

Der FSV Bernau möchte seine Position im oberen Tabellendrittel weiter zementieren. Als Tabellenvierter mit 48 Punkten empfängt man den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse, der mit 20 Zählern auf dem zwölften Rang gegen den Abstieg kämpft. Bereits das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Bernau mit 3:2 für sich entschied. Für die Gäste aus Neustadt zählt im Ringen um den Klassenerhalt jede Minute Leidenschaft gegen einen spielstarken Favoriten.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
14:00

Zum Abschluss des Wochenendes fordert der Tabellenfünfte Schönow den FC 98 Hennigsdorf heraus. Schönow hat bisher 44 Punkte gesammelt und möchte den Anschluss an die absolute Spitze wahren. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel endete mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen die Hennigsdorfer, die mit 24 Punkten auf Platz acht stehen. Es ist ein Duell, in dem Schönow beweisen muss, dass die Mannschaft aus den Fehlern der ersten Begegnung gelernt hat.

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