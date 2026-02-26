Schicksalstage im Norden: Wo Helden geboren und Träume begraben werden

– Foto: Anna Zeller

Es ist Zeit für Herzschlagfinale und bittere Realität auf den Brandenburger Sportplätzen. In der Landesliga Nord markiert der 16. Spieltag einen entscheidenden Wendepunkt für Aufstiegsaspiranten und Kellerkinder gleichermaßen, wenn am kommenden Wochenende die Leidenschaft auf den Rasen zurückkehrt. Während an der Spitze eine schier unbezwingbare Macht thront, herrscht im Tabellenkeller nackte Existenzangst, die in jedem Zweikampf spürbar sein wird.

Unter dem Flutlicht von Eberswalde wird ein Wochenende eingeläutet, das für die Gäste aus Zehdenick zur Zerreißprobe werden könnte. Der FV Preussen rangiert mit 19 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und empfängt einen Gegner, der als Vorletzter mit nur neun Zählern tief im Morast des Abstiegs stecken geblieben ist. Die Erinnerung an das Hinspiel weckt gemischte Gefühle, als man sich mit einem 1:1-Unentschieden trennte. Für Zehdenick ist es nun die Chance, endlich Boden gutzumachen, während Eberswalde den Anschluss an das obere Mittelfeld zementieren will.

In Hennigsdorf trifft der Tabellenneunte auf den Sechsten aus Schwedt. Die Gastgeber, die derzeit bei 17 Punkten stehen, brennen auf Wiedergutmachung für die schmerzhafte Hinspielniederlage. Damals dominierte Schwedt das Geschehen nach Belieben und siegte deutlich mit 3:0. Schwedt reist mit 24 Punkten im Gepäck an und könnte mit einem weiteren Erfolg den Druck auf die vor ihnen liegenden Teams aus Falkensee und Bernau erhöhen.

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Neustadt, wenn der Siebte den Fünften empfängt. Neustadt hat 19 Punkte auf dem Konto, während Falkensee-Finkenkrug mit 25 Zählern bereits Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen hält. Dass diese Begegnung hochdramatisch werden kann, bewies das erste Aufeinandertreffen: Ein wilder Schlagabtausch endete 2:2-Remis.

In Bornim wird der nackte Überlebenskampf zelebriert. Die Hausherren sind das abgeschlagene Schlusslicht der Liga und konnten in 15 Spielen lediglich zwei magere Pünktchen sammeln. Der Gast aus Angermünde steht mit zehn Punkten auf dem 14. Rang ebenfalls mit dem Rücken zur Wand. Das Hinspiel war eine bittere Pille für Bornim: Trotz der frühen Führung drehte der Angermünder FC die Partie zum 3:1-Heimsieg. Für Bornim ist dies wohl eine der letzten Möglichkeiten, den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Glimmen zu halten.

Der FSV Bernau, Tabellenvierter mit stolzen 30 Punkten, blickt entschlossen nach oben. Mit einem Sieg gegen den Zehnten aus Alt Ruppin (16 Punkte) will man den Druck auf den zweitplatzierten Zepernick hochhalten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Bernauer, als Ousmane Kone mit seinen Treffern zum 0:1 und 0:2 zum alleinigen Sieggaranten avancierte. Alt Ruppin muss sich stabilisieren, um nicht noch tiefer in das gefährliche Fahrwasser der unteren Tabellenregionen zu geraten.

Am Stern in Babelsberg begegnen sich zwei Mannschaften, die sich gegenseitig die Punkte streitig machen müssen, um Distanz zum Keller zu wahren. Fortuna steht mit elf Punkten auf Rang 13, Buckow/Wald rangiert mit 14 Zählern nur zwei Plätze darüber. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Das Hinspiel lieferte keinen Sieger und ging 1:1 aus. Die Nerven werden in diesem Nachbarschaftsduell der Tabelle zweifellos blank liegen.

Es ist das Spiel David gegen Goliath – doch in diesem Fall scheint Goliath übermächtig. Der unangefochtene Spitzenreiter Viktoria Potsdam gastiert in Glienicke. Mit 43 Punkten und einer Tordifferenz von +68 schwebt die Viktoria in eigenen Sphären. Glienicke, auf Platz 12 mit zwölf Punkten, muss sich auf einen Sturm gefasst machen. Das Hinspiel glich einer Demontage: Viktoria siegte mit 8:2. Tom Nattermann (3 Tore), Marvin Kleihs (2 Tore), Nils Gottschick, Mathis Lange und Jonas Kwast trafen für den Tabellenführer, während Alexander Rackwitz und Maxime Lemaire lediglich Ehrentreffer für Glienicke erzielen konnten.

