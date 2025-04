Schicksalsspiele in Straubing und Perkam - Auerbach prüft Plattling

An der Tabellenspitze hat Leader SV Bischofsmais mit der DJK Neßlbach eine scheinbar lösbare Hausaufgabe vor der Brust, während die punktgleiche SpVgg Plattling beim Landkreisrivalen SV Auerbach Farbe bekennen muss. Um seine wohl letzte Aufstiegschance kämpft der SC Zwiesel gegen den 1. FC Viechtach, der seinerseits mit einem Erfolg sogar vorbei am Kontrahenten auf Rang drei springen könnte.

Am 22. Spieltag der Kreisliga Straubing steht ausnahmsweise einmal der Abstiegskampf im Blickpunkt des Geschehens. Denn gleich vier der sechs gefährdeten Teams stehen sich in direkten Duellen gegenüber. Im ultimativen Kellerkracher erwartet Schlusslicht SV Perkam den punktgleichen Vorletzten SV Schwarzach. Zudem gastiert der SV Kirchberg im Wald bei der nur einen Zähler besser postierten DJK SB Straubing. Der SV Winzer will sich nach der deftigen 0:9(!)-Packung in Plattling zuhause gegen Neuhausen rehabilitieren und zugleich wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib sammeln.

Thomas Häfner (Spielertrainer SV Winzer): "Nach dem Debakel in Plattling gilt es Charakter zu zeigen. Das Spiel haben wir schnell abhaken müssen. Am Samstag heißt es gegen Neuhausen Reaktion zeigen. Wir müssen alles geben, um zu punkten und erwarten ein umkämpftes Spiel." Personalien: Bis auf Phil Härtinger können die "Korbmacher" aus dem Vollen schöpfen.

Johann Lauerer (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Nach der mit Abstand schwächsten Leistung im Kalenderjahr 2025 mussten wir gegen Straubing eine verdiente Niederlage einstecken. Wir haben fast alles vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Gegen Winzer wollen und müssen wir uns deutlich steigern, auch wenn die aktuelle Kadersituation alles andere als optimal ist. In Winzer erwarte ich auf Grund der Tabellensituation ein sehr intensives Spiel, in dem wir im Kollektiv wieder viel besser arbeiten müssen. Als Einheit kann es nur über den Kampf und entsprechende Laufbereitschaft funktionieren. Klar ist aber auch, dass wir natürlich im Landkreis-Derby unbedingt punkten wollen." Personalien: Mit Christopher Riedl, Johannes Kiwitz, Nicolas Penn, Jonas Seitz, Jonas Wandinger, Simon Meindl und Thomas Plötz fallen gleich sieben Akteure aus. Dazu stehen hinter einigen angeschlagenen Spielern noch Fragezeichen.



Morgen, 14:00 Uhr SV Auerbach Auerbach SpVgg Plattling Plattling 14:00 PUSH

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Leider konnten wir uns auch in Haibach nicht aus unserem kleinen Tief befreien, was uns ins Mittelfeld abrutschen ließ. Trotzdem bin ich mit den Spielern und der Saison sehr zufrieden. Wir konnten frühzeitig wieder den Klassenerhalt sichern und dass hatte oberste Priorität. Alles andere wäre ein schöne Zugabe gewesen. Gegen Plattling geht es für uns in erster Linie darum, wieder mal ein positives Ergebnis zu erzielen und uns für unsere Arbeit zu belohnen. Natürlich ist Plattling auch aufgrund dem letzten Ergebnis und dem Tabellenstand hoher Favorit. Wenn wir aber alles geben und das Spielglück wieder mal auf unserer Seite haben, dürfte ein Punktgewinn jederzeit möglich sein." Personalien: Neben den Langzeitverletzen Florian Behammer, Samuel Rimböck und Matthias Scharnagl fehlt auch der rotgesperrte Nico Kellermann. Zudem hat sich Sebastian Wittenzellner eine Zerrung zugezogen, sein Einsatz ist noch fraglich.

Michael Steiger (Trainer SpVgg Plattling): "Den Willenssieg gegen Straubing konnten wir gegen Winzer mit einer guten Leistung vergolden. Mit Blick auf die Tabelle war das aber auch dringend notwendig. Über das nicht alltägliche Ergebnis haben wir uns natürlich sehr gefreut, wissen es aber durchaus einzuschätzen. Außerdem geht es jetzt Schlag auf Schlag und uns erwartet mit Auerbach am Wochenende der nächste dicke Brocken. Wir rechnen mit einer absolut intensiven Partie, in der wir uns wieder alles erarbeiten und verdienen müssen." Personalien: Bis auf Michael Döschl (beruflich verhindert) gibt es wohl keine Veränderungen im Kader.



Der 1. FC Viechtach könnte mit einem Sieg über den SC Zwiesel auf Platz drei springen. – Foto: Harry Rindler





Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Leider haben wir in Neßlbach zu viele einfache Fehler gemacht, um was Zählbares mitzunehmen. Diese gilt es am Samstag gegen Viechtach zu minimieren. Unsere Jungs werden auf alle Fälle alles versuchen, um die Hinspielniederlage vergessen zu machen und die Punkte bei uns im Jahnstadion zu lassen." Personalien: Der Kader bleibt unverändert.

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Gegen ein starkes Perkam konnten wir zum Schluss noch den Lucky Punch setzen. Jetzt freuen wir uns riesig auf die kommenden Spiele gegen Zwiesel und dann am Feiertag gegen Bischofsmais. Wir haben nichts mehr zu verlieren und können diese Highlights druckfrei genießen. Dennoch wollen wir unseren Fans eine Freude bereiten und am besten sechs Punkte aus beiden Spielen mitnehmen." Personalien: Basti Lobmeier (krank), Max Podgorny (verletzt) und Sebastian Tremmel (privat verhindert) werden fehlen.







Morgen, 17:00 Uhr SV Haibach Haibach TSV Lindberg Lindberg 17:00 PUSH

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "Gegen Auerbach konnten wir eine vernünftige Leistung zeigen und haben die drei Punkte gegen einen starken Gegner absolut verdient in Haibach behalten. Jetzt kommt es schon zum nächsten Heimspiel gegen einen 'Angstgegner', gegen den wir bis jetzt noch nicht gewinnen konnten. Zu punkten wäre aber sehr wichtig, um uns in der Tabelle auf unserem aktuellen Platz festzubeißen. Wir hoffen wieder auf eine gute Kulisse und freuen uns auf dieses Spiel." Personalien: Neben den Langzeitverletzten plagen einige Spieler kleinere Verletzungen. Hier entscheidet erst das Abschlusstraining, bei wem ein Einsatz Sinn macht.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Schwarzach konnten wir einen insgesamt verdienten Sieg feiern, da wir in der Verteidigung bis auf das Gegentor kaum etwas zugelassen haben und uns in der Offensive neben den Toren noch einige gute Möglichkeiten erspielen konnten. Wir können nun befreit aufspielen, wollen aber auch in Haibach die bisherigen sehr guten Leistungen bestätigen und weiter punkten." Personalien: Fabian Fischer wird wohl noch nicht zur Verfügung stehen, ansonsten bleibt der Kader unverändert.