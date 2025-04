Der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht ganz im Zeichen entscheidender Weichenstellungen – sowohl im Titelrennen als auch im Kampf gegen den Abstieg. Tabellenführer SV Brake reist zum TSV Großenkneten, während Verfolger Frisia Wilhelmshaven beim ambitionierten VfL Oldenburg II gefordert ist. Am Tabellenende droht dem abgeschlagenen Schlusslicht Blau-Weiß Bümmerstede gegen den VfL Stenum die nächste herbe Niederlage. Auch für den 1. FC Ohmstede wird das Auswärtsspiel in Delmenhorst zum Schicksalsduell im Ringen um den Klassenerhalt.

Der souveräne Spitzenreiter SV Brake tritt beim Tabellenachten TSV Großenkneten an. Brake zeigte sich zuletzt in Topform und erzielte gegen Zetel glatte acht Tore. Großenkneten musste sich zuletzt ganz spät dem VfL Stenum geschlagen geben und will gegen Brake zurück in Erfolgsspur finden. Dennoch geht der Tabellenführer als klarer Favorit ins Spiel.

Ein Duell zweier offensivstarker Mannschaften: Die Reserve des VfL Oldenburg empfängt den Aufstiegsaspiranten aus Wilhelmshaven. Frisia will mit einem Auswärtssieg den Rückstand auf Tabellenführer SV Brake verkürzen. Oldenburgs Form stimmt mit zuletzt vier Siegen in Folge. Die Defensive der Gäste dürfte besonders gefordert sein.

Delmenhorst steht im gesicherten Mittelfeld, doch für den 1. FC Ohmstede zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste zeigten zuletzt Schwächen in der Defensive und sind gegen heimstarke Delmenhorster gefordert. Tur Abdin will nach der Niederlage gegen Obenstrohe wieder dreifach punkten. Ein weiterer Rückschlag könnte Ohmstede tief in den Abstiegsstrudel ziehen.

GVO Oldenburg möchte seine starke Form mit einem weiteren Heimsieg bestätigen. Der GVO schoss in den letzten beiden Partien überragende 17 Tore und will an dieser Offensivpower anknüpfen. Rastede steht recht gesichert im Mittelfeld, doch gegen die offensivstarken Gastgeber wird es schwer. Oldenburg ist in Schlagdistanz zu Frisia auf Rang zwei und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Rastede hingegen könnte mit einem Punktgewinn einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Für Stenum ist das Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Bümmerstede eine Pflichtaufgabe. Die Gäste kassierten zuletzt eine zweistellige Niederlage gegen Oldenburg und sind in dieser Verfassung kaum konkurrenzfähig. Stenum hingegen spielt eine solide Saison und will den Anschluss an die Top Drei halten. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.