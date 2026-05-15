Schicksalsspiel in Sallach - Fünfkampf im Tabellenkeller

Meister und Vizemeister stehen fest, damit steht der 30. und letzte Spieltag in der Bezirksliga West ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Neben dem ASCK Simbach wird noch der zweite Direktabsteiger gesucht, dazu sind auch beide Relegationsplätze noch offen. Die besten Karten haben dabei die SpVgg Plattling (beim ASCK Simbach) und der FC Walkertshofen (gegen Schierling), die den direkten Klassenerhalt aus eigener Kraft fix machen können. Der SV Sallach kann dagegen nur im Fall eines Heimsiegs über Geisenhausen ans rettende Ufer springen und wenn zugleich Walkertshofen gegen Schierling nicht gewinnt. Der TVG braucht seinerseits in Sallach zwingend einen eigenen Dreier und parallel eine Pfarrkirchener Niederlage in Neufraunhofen, um den direkten Wiederabstieg noch abwenden zu können.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Der Sieg gegen Sallach war extrem wichtig. Nun wollen wir gegen Simbach den letzten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen und dafür alles Notwendige investieren."
Personal: Aktuell gibt es noch ein paar Fragezeichen im Kader. Sicher nicht mitwirken kann Elias Zeitler.
Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Nach einer Hinrunde zum Vergessen gipfelt am letzten Spieltag nun alles im Finale um den Klassenerhalt vor eigenem Publikum. Unsere Entwicklung ab Spieltag 13 ist absolut positiv und zeigt, dass wir durchaus ein Mittelfeldteam in der Bezirksliga West sein können. Unser langjähriger Dauerkonkurrent aus Schierling hat auf der anderen Seite erneut eine hervorragende Saison gespielt und schließt verdient auf Platz vier ab. Wir wissen, dass eine spielstarke Mannschaft zu uns nach Walkertshofen kommt. Dennoch wollen wir das Spiel siegreich gestalten, um das Ziel unserer Träume zu erreichen."
Personal: Andreas Fiedler fehlt rotgesperrt. Der Einsatz von Moritz Seemann ist aus beruflichen Gründen noch fraglich. Der Rest versucht alles, um spielfit zu sein.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir sind in dieser Saison das auswärtsstärkste Team der Liga. Auch im letzten Spiel möchten wir das nochmal zeigen und die Saison mit einem Sieg abschließen."
Personal: Nicolas Reichl wird am Samstag sein Comeback geben, somit sind alle Spieler fit.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Es gibt nicht viel zu sagen. Letzte Chance nutzen, alles reinhauen, drei Punkte holen und dann werden wir sehen."
Personal: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Mit einer enormen Energieleistung konnten wir zuletzt Walkertshofen nicht unverdient schlagen und uns somit die theoretische Chance auf den letzten Relegationsrang offen halten. Trotz der wirklich prekären Verletzenmisere in der Rückrunde wollen wir in Sallach einen Auswärtssieg holen und dann schauen wir was die TuS Pfarrkirchen in Neufraunhofen macht. Die Mannschaft wird sicherlich von vielen Fans begleitet und man darf sehr gespannt sein wie der Showdown ausgeht."
Personal: Der Tabellenvorletzte geht weiterhin am Krückstock und wer auflaufen wird, wird sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Allerdings kann Coach Gerd Bogner auf Akteure der zweiten Mannschaft zurückgreifen, die letztes Wochenende den Titel in der A-Klasse Gangkofen gewann.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Alle freuen sich auf das letzte Saisonspiel. Wir wollen unseren Fans und unseren scheidenden Spielern einen schönen Abschied schenken. Es war eine schwierige Saison mit vielen verletzten Spielern. Jetzt liegt es an uns, dass wir mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Wir haben keinen Druck und können frei aufspielen."
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Samstag geht es nochmal um alles. Es gilt mindestens einen Punkt einzufahren, damit das Ergebnis aus dem Spiel Sallach gegen Geisenhausen für uns nicht relevant ist. Wenn wir so auftreten wie in den letzten beiden Partien gegen Ergolding und Straubing, dann bin ich guter Dinge, dass wir in die Relegation gehen dürfen."
Personal: Der Kader bleibt gegenüber letzter Woche unverändert.
Die weiteren Partien des 30. und letzten Spieltags: