Schicksalsspiel in Sallach - Fünfkampf im Tabellenkeller

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Der Sieg gegen Sallach war extrem wichtig. Nun wollen wir gegen Simbach den letzten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen und dafür alles Notwendige investieren."

Personal: Aktuell gibt es noch ein paar Fragezeichen im Kader. Sicher nicht mitwirken kann Elias Zeitler.

Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Nach einer Hinrunde zum Vergessen gipfelt am letzten Spieltag nun alles im Finale um den Klassenerhalt vor eigenem Publikum. Unsere Entwicklung ab Spieltag 13 ist absolut positiv und zeigt, dass wir durchaus ein Mittelfeldteam in der Bezirksliga West sein können. Unser langjähriger Dauerkonkurrent aus Schierling hat auf der anderen Seite erneut eine hervorragende Saison gespielt und schließt verdient auf Platz vier ab. Wir wissen, dass eine spielstarke Mannschaft zu uns nach Walkertshofen kommt. Dennoch wollen wir das Spiel siegreich gestalten, um das Ziel unserer Träume zu erreichen."

Personal: Andreas Fiedler fehlt rotgesperrt. Der Einsatz von Moritz Seemann ist aus beruflichen Gründen noch fraglich. Der Rest versucht alles, um spielfit zu sein.



Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir sind in dieser Saison das auswärtsstärkste Team der Liga. Auch im letzten Spiel möchten wir das nochmal zeigen und die Saison mit einem Sieg abschließen."

Personal: Nicolas Reichl wird am Samstag sein Comeback geben, somit sind alle Spieler fit.





